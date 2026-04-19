Delfina Gómez impulsa Pueblos Mágicos del Edomex con ‘Estadio de México. Destino Futbolero’

En el marco del Mundial 2026, el Estado de México se consolida como un destino turístico integral que combina la emoción del futbol con su riqueza cultural, histórica y natural; invita a visitantes nacionales y extranjeros a descubrir sus Pueblos Mágicos y rutas turísticas.

“Es una gran oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y la calidez que caracteriza a nuestro pueblo, pero en especial la grandeza de nuestro estado”, destacó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Bajo el lema “Estadio de México. Destino Futbolero”, la entidad proyecta al mundo su diversidad turística, a través de 12 Pueblos Mágicos, entre los que destacan Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Teotihuacán, así como 25 Pueblos con Encanto que preservan tradiciones, arquitectura y costumbres que dan identidad al territorio mexiquense.

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Santuario de la Virgen de la Piedrita, en Canalejas, Jilotepec, Estado de México. ı Foto: Cortesía

En este sentido, la entidad cuenta con cuatro sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Camino Real de Tierra Adentro, el Acueducto del Padre Tembleque y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que constituyen referentes culturales y naturales de talla internacional.

La oferta se complementa con nueve rutas turísticas, como la Ruta de la Flor, la Ruta Mariposa Monarca, así como la Ruta de la Fe y Espiritualidad, que permiten a las y los visitantes recorrer distintas regiones y vivir experiencias auténticas en contacto con la cultura local.

El Estado de México también destaca por su riqueza artesanal, con 13 ramas que reflejan el talento de sus maestras y maestros artesanos, así como por la presencia de pueblos originarios como mazahua, otomí, matlatzinca, tlahuica y nahua, cuyas tradiciones enriquecen la experiencia turística.

El Palacio Municipal de El Oro de Hidalgo, en el Estado de México. ı Foto: Cortesía

La realización de la justa deportiva más importante del mundo, México impulsará la economía local mediante el incremento en la actividad hotelera, restaurantera y comercial, al generar beneficios directos para las comunidades.

Con esta visión, el Estado de México se posiciona como un destino donde este deporte se vive más allá de la cancha y se convierte en una puerta para descubrir su cultura, su gente y sus tradiciones.

cehr