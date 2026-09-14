¿Quién era Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en México?

Esto se sabe de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, donde se encontraba de intercambio.

En un trágico hecho que no solo enlutó a la comunidad estudiantil mexicana, sino a las relaciones internacionales de nuestro país, fue asesinada en Morelos la estudiante española Claudia Tacoronte, quien se encontraba en México de intercambio.

La estudiante fue privada de la vida la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, en circunstancias que aún no están claras. Su cuerpo fue localizado en las instalaciones de la Casa de Cultura de esta ciudad morelense, y las primeras versiones apuntan a un posible asalto.

🚨 Investigan feminicidio de estudiante española en Morelos



La Fiscalía estatal investiga el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en México por un intercambio académico con la UAEM.



📍 El feminicidio ocurrió el 12 de… pic.twitter.com/m4a0pML3k6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2026

Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía de Morelos, que los investiga bajo el protocolo de feminicidio. Mientras que, en España, la noticia provocó una fuerte reacción, especialmente entre la comunidad estudiantil, que ha dedicado homenajes y minutos de silencio a su compañera.

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¿Quién era Claudia Tacoronte? Estudiante de intercambio asesinada en Morelos

A medida que se desarrolla la información sobre el lamentable asesinato de la estudiante española en Morelos, se va dando a conocer más información sobre quién era ella.

De esta forma, se conoce que la joven asesinada, cuyo cuerpo fue encontrado en un recinto cultural en Cuautla, respondía al nombre completo de Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad.

Era originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, concretamente del barrio de El Monte.

🦂 CLAUDIA VINO A MORELOS A ESTUDIAR. LA ASESINARON EN CUAUTLA.



Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años.



Era española y realizaba una estancia de intercambio académico en la UAEM.



La asesinaron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla.



La propia Universidad ya habla de… pic.twitter.com/ULZjAWcyj0 — La Pulga (@LaPulgaDijo) September 14, 2026

Anteriormente, había estudiado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y, posteriormente, ingresó en la Universidad de Granada (UGR) para cursar el Grado de Educación Infantil.

Fue ahí donde accedió a un programa de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la estudiante llevaba entre tres semanas y un mes en la institución académica mexicana.

La Facultad de Medicina de la UNAM lamenta

profundamente el trágico fallecimiento de Claudia Tacoronte Aguilera, alumna en programa de movilidad en la UAEM, y expresa sus condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad de la Universidad de Granada. España. Descanse en… pic.twitter.com/jbLEJNBkIG — FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) September 14, 2026

Asimismo, se tiene conocimiento de que se encontraba en el cuarto curso del Grado de Educación Infantil, cuando fue aceptada en el intercambio y ocurrió su asesinato.

Fotografías difundidas por familiares y amigos a los medios de comunicación muestran a una joven de pelo largo y negro, flequillo, alegre y amante de la naturaleza y los animales.

El asesinato en México de la joven Claudia Tacoronte ha causado conmoción en Gran Canaria



La definen como una chica participativa, vinculada a los scouts voluntaria tras el incendio de La Palma y en constante formaciónhttps://t.co/XpKaSwAmuk pic.twitter.com/jUedON1oY0 — RTVC (@RTVCes) September 14, 2026

Por ello, los compañeros de Claudia Tacoronte en España dedicaron minutos de silencio y emotivos homenajes a su compañera.

“Es un golpe muy fuerte, nunca había pasado algo así”, dijo Katia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, durante el minuto de silencio de la facultad dedicado a Claudia.

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