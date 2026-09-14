Octavio Romero Oropeza, titular de Infonavit, defiende bienes personales

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió el origen de sus bienes y aseguró, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que utilizó créditos hipotecarios para adquirir una casa y dos departamentos incluidos en su declaración patrimonial.

En Palacio Nacional, Octavio Romero Oropeza aseguró que su patrimonio prácticamente no ha crecido durante los años que lleva como funcionario público.

El director del Infonavit señaló que parte de sus terrenos fueron adquiridos antes de ingresar al servicio público.

“Yo poseo un predio rústico, un rancho en Tabasco, y particularmente uno de los terrenos lo adquirí en 1984, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido porque estamos hablando de hace 42 años. Otros terrenos los adquirí en 1992, hace 34 años”, señaló tras el cuestionamiento en la Mañanera del Pueblo.

Sobre una casa ubicada en la Alcaldía Tlalpan, Octavio Romero Oropeza aseguró que la compró hace unos 25 años mediante un crédito hipotecario contratado.

El funcionario federal también se refirió a dos departamentos de 74 metros cuadrados cada uno, cuyos contratos de compraventa firmó en marzo de 2018, cuando el edificio todavía estaba en construcción.

Octavio Romero Oropeza sostuvo que dos años después contrató créditos hipotecarios con una institución financiera de Méxioc para pagar ambos inmuebles.

El director del Infonavit atribuyó que algunas diferencia al sistema de declaración patrimonial, que, según explicó, registra como pago de contado los créditos que ya fueron liquidados.

Octavio Romero Oropeza también rechazó poseer actualmente automóviles, joyas u obras de arte y negó versiones que le atribuyeron unos 50 millones de pesos disponibles para gastar.

El funcionario defendió además sus percepciones y aseguró que recibe un salario equivalente al de un subsecretario de Estado, dentro del tabulador del Gobierno federal.

El director del Infonavit negó que su remuneración sea superior a la de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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FGR