Trevilla refrenda defensa de soberanía: “México determina su propio destino”

LA PRESIDENTA y los secretarios de Defensa y Marina, ayer, en el monumento a los Niños Héroes, en Chapultepec

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que México determina su propio destino y cuenta con instituciones para preservar su soberanía, al encabezar el mensaje de las Fuerzas Armadas durante el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Durante la ceremonia, sostuvo que la protección de la independencia y la integridad del país constituye un mandato establecido en la Constitución, además de representar uno de los principios que permanecen vigentes desde la defensa del Castillo de Chapultepec en 1847.

Trevilla Trejo planteó que aquella batalla dejó una convicción que México ha conservado a lo largo de su historia. “La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”, expresó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete y mandos de las instituciones armadas.

El Dato: Trevilla Trejo resumió la responsabilidad de las instituciones armadas en 3 principios: el cumplimiento del deber, defender la nación y preservar la herencia histórica.

La soberanía, agregó, “no es solamente una aspiración histórica ni una expresión de patriotismo, es, además, un mandato constitucional”. Además, señaló que en la Carta Magna reside la voluntad del pueblo, así como “el deber irrenunciable de preservar la independencia, la integridad y los intereses de la nación”.

El general aseguró que el principio que impulsó a los defensores de Chapultepec mantiene vigencia. “México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla”, declaró.

Frente a la mandataria federal, el secretario de la Defensa también ratificó el compromiso institucional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) para participar en tareas relacionadas con la protección del país y la atención de la población. “Seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, afirmó.

México, explicó, encontró en la defensa de Chapultepec uno de los episodios que ayudaron a fortalecer la conciencia nacional durante una etapa en la que la identidad y la unidad todavía se encontraban en proceso de consolidación.

Aseguró que ese acontecimiento dejó entre distintas generaciones un sentido de pertenencia, amor a la patria y protección de la independencia.

Como parte de su mensaje, recordó a Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan Escutia, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, quienes participaron en la defensa del Castillo durante la invasión estadounidense de 1847. El secretario sostuvo que su actuación convirtió el sitio en un referente de honor y entrega a la nación.

Por otra parte, citó las memorias de Ulysses Grant, entonces oficial del Ejército estadounidense y posteriormente presidente de ese país. “Los mexicanos han demostrado un patriotismo que haríamos bien en imitar”, reprodujo Trevilla Trejo durante su intervención.

Ante los asistentes reunidos en el Altar a la Patria, el general llamó a trasladar el significado de aquella conmemoración a las nuevas generaciones. Pidió fortalecer la unidad nacional, transmitir a niñas, niños y jóvenes el amor por México y trabajar por “una nación cada vez más fuerte, más justa y más unida”.

Las Fuerzas Armadas, afirmó en el cierre de su discurso, mantendrán su responsabilidad constitucional frente al país.

“Con esa misma convicción y en esta significativa fecha, las instituciones armadas nacionales le reiteramos a usted como nuestra presidenta y comandanta suprema que bajo su guía seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”.

“Seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones que de él emanan. Ése es nuestro deber, ése es nuestro compromiso, ésa es la herencia que honraremos”, concluyó.

CSP encabeza acto por 179 años de defensa del Castillo

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta Claudia Sheinbaum arribó al pie del Castillo de Chapultepec, acompañada por los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina, para encabezar el homenaje por los 179 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.

El vehículo militar avanzó entre fusiles al hombro, banderas en alto y filas de cadetes, con el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles a su lado.

El breve trayecto terminó frente al Altar a la Patria. Ahí, con el histórico recinto como fondo y la formación castrense desplegada ante ella, la Comandanta Suprema ocupó su lugar en el centro de la ceremonia. Desde el presídium la acompañaron Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, líder del Senado; Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

6 espadas entregó la Presidenta a cadetes militares

Frente a la formación, llegó el pase de lista. La mandataria nombró al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, asociados con la defensa del Castillo de Chapultepec en 1847. El ceremonial incluyó a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar, por los hechos de 1914.

Más tarde tomó la palabra Elías Daniel Chávez, cadete de cuarto año de zapadores, quien habló en representación de la juventud militar. Recordó que los alumnos que permanecieron en Chapultepec enfrentaron la invasión pese a la orden de abandonar el plantel.

“Les nombramos niños por su corta edad, pero todos sabemos que eran grandes en temple y gallardía”, expresó.

LAJEFA del Ejecutivo, flanqueada por los secretarios de la Defensa (izq.) y Marina, ayer ı Foto: Especial

Con esas palabras aún presentes, Sheinbaum Pardo avanzó hacia el Altar a la Patria para depositar la ofrenda floral. La corona, formada por hojas de laurel y atravesada por una banda tricolor, quedó al pie del monumento mientras la Presidenta montó guardia de honor junto a integrantes del presídium.

La ejecución de la banda de guerra dio al acto uno de sus pasajes de mayor solemnidad. Al concluir, las primeras notas del Himno Nacional marcaron la última parte de la ceremonia.