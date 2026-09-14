Resulta que Imelda Castro, quien busca llegar al gobierno de Sinaloa, parece haber descubierto que hay herencias políticas que conviene recibir con ciertas distancias. Y es que la morenista admitió que existe riesgo de voto de castigo para su partido en las elecciones de 2027, cuyo proceso ya está en marcha; consideró un error que Rubén Rocha Moya buscara volver al gobierno del estado mientras enfrenta una investigación en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, y soltó una frase que, nos dicen, sonó más a deslinde que a cierre de filas: “No meto las manos a la lumbre por nadie”. También abrió la puerta a una reconciliación con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Todo indica que, rumbo a 2027, Castro Castro quiere apostar a llegar ligera de equipaje. Y entre las primeras maletas que parece dispuesta a dejar en el camino está la del aún gobernador con licencia. Y eso, desde la óptica de quienes saben de la política doméstica en la entidad, le puede dejar réditos el próximo 6 de junio. Pendientes.