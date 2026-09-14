Sigue por la vía independiente

Y nos piden no perder de vista que en el proceso político de Michoacán, Grecia Quiroz, cabeza visible del llamado Movimiento del Sombrero, sigue sin dar su brazo a torcer respecto de las ofertas que le han hecho partidos de oposición para eventualmente postularla al gobierno estatal. “Muchos partidos han mostrado ese respeto, esa apertura, esa solidaridad con este movimiento, lo que te puedo decir es que nosotros seguimos trabajando la línea independiente, seguimos abrazando las candidaturas independientes. Hoy en día la vía independiente es una opción que la gente está volteando a ver… son ciudadanos que no han tenido nada que ver con la política”, declaró el fin de semana la alcaldesa de Uruapan. Grecia estuvo presente en un acto organizado por simpatizantes de su movimiento a los que llamó a no desistir, dijo, incluso “si se atrevieran a quitarme también la vida como lo hicieron con Carlos (Manzo)”. Y, a raíz de señalamientos en su contra, relacionados con el asesinato de su esposo, declaró que no le van a encontrar nada.