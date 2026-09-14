CSP: Bienestar es la palabra que define a 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la soberanía, la justicia social y el bienestar en el centro de su mensaje en Hidalgo, donde defendió el proyecto de la Cuarta Transformación (4T). Además, cuestionó el periodo neoliberal y recurrió a la historia nacional para advertir que ninguna fuerza externa ni grupo privilegiado debe decidir el rumbo del país.

“La soberanía dimana del pueblo”, sostuvo durante el evento Honestidad y Resultados, que realiza como parte de la presentación de avances de su Segundo Informe de Gobierno.

Hidalgo se convirtió en la asamblea número 18 del recorrido de rendición de cuentas de la mandataria por todas las entidades del país, con cerca de 330 mil asistentes acumulados hasta ese momento.

El Dato: La visita de la Presidenta a Hidalgo el 13 de septiembre es la número 15 desde que asumió el cargo, consolidándolo como uno de las más frecuentados por ella.

En ese contexto, la Presidenta aseguró que su Gobierno busca “cumplir con los compromisos que hicimos con el pueblo” y enlazó esa idea con una defensa de la soberanía nacional a partir de distintos episodios históricos.

Ése recorrido derivó en uno de los mensajes políticos más directos de su discurso, cuando comparó a los conservadores que buscaron respaldo europeo durante la intervención francesa con actores del presente, aunque evitó mencionar nombres: “Entonces, como ahora”, expresó antes de recordar que aquel grupo acudió a Europa en busca de apoyo.

También expuso que el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales durante los últimos ocho años y aseguró que ese avance no produjo los efectos negativos que, recordó, se anticipaban en administraciones anteriores.

La Presidenta vinculó ese dato con la fortaleza del peso y los niveles de inversión extranjera directa: “Se trata de justicia social, de que las personas con su trabajo puedan vivir bien”.

Al hablar de los programas sociales impulsado en Hidalgo, señaló que el Gobierno federal reportó un padrón de un millón 109 mil 427 personas con algún apoyo directo mediante el Banco del Bienestar. “De eso se trata la Cuarta Transformación de la vida pública; nosotros consideramos que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, que la buena alimentación es un derecho y nosotros creemos que el pueblo de México debe tener todos los derechos, por eso la palabra que nos define es ‘bienestar’”.

Dentro de ese universo, aparecen 358 mil 297 adultos mayores con pensión, 42 mil 456 beneficiarios del programa para personas con discapacidad, nueve mil 453 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y 123 mil 228 estudiantes de preparatoria pública con beca.

Además, 90 mil 63 mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, mientras 143 mil 785 alumnos de secundaria cuentan con respaldo económico. Otros 147 mil 306 niños de primaria pública obtuvieron dos mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares.

En el sector rural, 77 mil 953 pequeños productores forman parte de Producción para el Bienestar y 72 mil 464 acceden a fertilizantes gratuitos.

En infraestructura, la mandataria confirmó que el tren Ciudad de México-Pachuca tendrá conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y estaciones en municipios hidalguenses. Calculó que el traslado hasta Buenavista podrá reducirse a poco más de una hora, frente a recorridos que actualmente llegan a dos horas y media.

Sobre carreteras, informó que la vía Huejutla-Tamazunchale registra 24 por ciento de avance y anticipó el inicio de la modernización del tramo Tulancingo-Nuevo Necaxa. A esos proyectos, sumó la recuperación de caminos, puentes, redes de agua potable y drenaje afectados por las lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La agenda federal de infraestructura para la entidad incluye el saneamiento del río Tula, la conversión de la termoeléctrica de combustóleo a gas natural, trabajos en la refinería y un plan integral para mejorar el abasto de agua en la metrópoli.

En vivienda, anunció 61 mil 500 unidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En educación, anunció tres nuevas preparatorias, 10 bachilleratos y el próximo inicio de obra de una Universidad Nacional Rosario Castellanos.