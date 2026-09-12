La casa y los depas de Octavio Romero

Y el que tenía bien guardada su declaración patrimonial era Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, y uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que la reserva sobre esa información, además de deberse a una norma interna del instituto —que la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobó y ordenó eliminar, según reveló en la mañanera de ayer—, pudiera también haber tenido otra explicación: resulta que el funcionario posee activos por nada menos y nada más que 47 millones 534 mil 58 pesos, esto es, un patrimonio que no está claro si cualquier otro funcionario de la 4T afín a la justa medianía y a la pobreza franciscana podría tener. Octavio, quien antes fue director de Pemex y Oficial Mayor en el Gobierno de la Ciudad de México, tiene una casa, dos depas y cuatro terrenos que valúa en 36 millones 976 mil 526 pesos. Posee además bienes muebles por tres millones 150 mil pesos y cuentas bancarias en las que tiene depositados 7 millones 409 mil 532 pesos. Qué tal.

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