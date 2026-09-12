Sello de Delfina, coordinación de Horacio

Es una realidad que a los tres años de gestión, un gobernante ya ha definido improntas respecto a temas relevantes. En el caso del Estado de México esto puede verse con la seguridad, un asunto que, nos hacen ver, diariamente atiende de manera prioritaria la gobernadora Delfina Gómez. A diferencia de lo que ocurre en otras entidades, las mesas de paz en la entidad mexiquense distan mucho de ser un acto protocolario: son espacios de análisis de indicadores, de ajustes de la estrategia y de coordinación institucional, tarea relevante esta última, que corre a cargo de Horacio Duarte, nos comentan. Ayer se reveló que del 1 de enero al 31 de agosto, los delitos de alto impacto en el estado disminuyeron 27 por ciento. No hay que perder de vista el componente de la estrategia que ha derivado en la realización de operativos como Enjambre, Atarraya y Bastión, que incluso han llevado la estrategia mexiquense al escenario nacional y que han tenido impacto hasta en estructuras gubernamentales. Ahí el dato.

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