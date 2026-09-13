Asesinan a estudiante española de intercambio en Morelos; Fiscalía investiga feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará “las líneas de investigación que sean necesarias” para esclarecer el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años quien se encontraba en México como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Al respecto, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que el feminicidio ocurrió el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, y mencionó que la estudiante sería originaria de Salamanca, España.

En declaraciones a la prensa, señaló que continúan con las indagatorias para ubicar a quien resulte responsable, mientras las autoridades de Morelos mantienen comunicación con el Consulado de España en la Ciudad de México para brindar atención a los familiares de la víctima.

De acuerdo reportes extraoficiales, la estudiante habría sido atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, ubicada sobre la calle Lauro Ortega, en la colonia Emiliano Zapata, donde posteriormente fue localizado su cuerpo.

Ante el feminicidio, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ordenó a su administración atender las necesidades del alumnado de la UAEM y se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres y la comunidad universitaria.

Claudia se encontraba de visita en Cuautla

Al expresar su “profunda indignación” por el feminicidio, la UAEM indicó que Claudia Tacoronte Aguilera era estudiante de la Universidad de Granada, ubicada al sur de España.

En tanto, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM precisó que la joven realizaba una estancia de intercambio en sus instalaciones en Cuernavaca.

Asimismo, el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. informó que la estudiante española visitaba Cuautla con motivo de la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, a la que asistió “con el deseo de aprender, convivir y formar parte de una comunidad reunida alrededor de los saberes, las plantas medicinales, la salud y el cuidado colectivo”.

“Su vida fue arrebatada de manera violenta durante su estancia en nuestra ciudad”, condenó el Instituto, al extender sus condolencias a la familia, amistades y a las comunidades universitarias de México y España.

Exigen investigación ‘con estricta perspectiva de género’

Por separado, la UAEM exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género”, a fin de esclarecer el feminicidio y evitar que el caso quede impune.

En el mismo sentido, el ICE instó a las autoridades a “agotar todas las líneas de investigación, identificar a los responsables y aplicar todo el peso de la ley”.

Ambas instituciones educativas informaron que mantienen abiertos los canales de comunicación con la familia de la víctima, a la que brindarán atención y acompañamiento a través de la Universidad de Granada y las autoridades consulares españolas.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española”, expresó la UAEM.

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cehr