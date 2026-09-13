La era del humanismo mexicano pone primero a las personas, sostiene Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 13 de septiembre de 2026.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, México ha entrado en una nueva etapa de su historia: la del humanismo mexicano, en la que se ha puesto a las personas en el centro del quehacer y las políticas públicas, de la visión de gobierno.

“Y ese es el hecho de esta gran Cuarta Transformación: el velar por el bienestar de la persona, de la familia y, en eso, construir mejores comunidades; y si tenemos mejores comunidades, mejores entidades y un mejor país que viva en paz, trabajando y teniendo mejores áreas de bienestar hacia todos los mexicanos y mexicanas”, señaló.

En el programa “Diálogos con Américo”, el mandatario estatal reivindicó el proceso de transformación nacional iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Al recordar la más reciente visita de la Presidenta a Tamaulipas, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, sostuvo que, para ella, la entidad está presente en las decisiones de Palacio Nacional y reiteró su respaldo a la visión progresista de independencia, soberanía, libertad, democracia y derechos sociales y humanos.

Villarreal Anaya realizó, al igual que la mandataria, un recorrido por las grandes transformaciones anteriores del país: la Independencia, la Reforma y la Revolución, que dieron a los mexicanos patria, Estado e instituciones.

Criticó el giro del país hacia un modelo neoliberal que durante 36 años privilegió a una oligocracia, “a un grupo de personas que se enquistaban en el poder político, brincaban de una posición a otra, pero seguían siendo los mismos políticos como referencia, y que también se enquistaban en el poder económico” mientras la pobreza crecía en el país.

El mandatario sostuvo que esta condición provocó entre los mexicanos un despertar de las conciencias y la mayoría entendió que no se podía seguir por el mismo camino.

“Y entonces esta gran revolución que está haciendo de esta transformación, pacífica y bajo la decisión democrática del pueblo de México, se modificó para tener ahora gobiernos del pueblo, atentos del pueblo” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Dijo que con acciones contundentes de los gobiernos de la transformación, como incrementar los salarios mínimos y las prestaciones de bienestar federales y estatales, al tiempo de impulsar proyectos de desarrollo sustentables, se revirtió la condición y la tendencia y actualmente hay 13.5 millones menos de personas en situación de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Y Tamaulipas fue uno de los Estados que más progresó en ese sentido de disminución de esta pobreza multidimensional”. Subrayó que el humanismo mexicano es un modelo distinto de forma de ver la política y abordar los problemas.

Villarreal Anaya detalló que la Presidenta no solo fue a Tamaulipas a decir cómo llegan los Programas del Bienestar, qué número de beneficiarios hay o los montos tan importantes de beneficio económico, que eso traduce en liquidez y seguridad y dignidad de las personas, sino a ver a las y los tamaulipecos y decirles: “los tengo presentes y los vengo a ver”.

“Sí, no es un número, no es un monto económico, son personas que las ve, nos ve a los ojos y decir: eh, desde México, desde Palacio Nacional, yo estoy pendiente de ustedes, están presentes en la toma de decisiones para que tengamos todos un mejor país” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador recalcó que el modelo del humanismo mexicano significa decir “que nos vaya bien a todos, que me dé mucho gusto que te esté yendo bien a ti, por esta empatía que es la persona, el ser humano, porque es muy seguro que si te está yendo bien a ti, también me va a ir bien a mí”.

Reconoció que la Presidenta haya dejado claro que los principios del trabajo político, la empatía, el aprecio por los demás, el amor por el pueblo de México se traduce en acciones de oportunidad y de igualdad para todos. “Entonces es un gobierno atento de su gente y de cómo hacer que, en la mejor oportunidad y equidad, todos podamos progresar”.

Aceptó que no es un proceso fácil que se pudiera agotar en 24 horas, en 6 años o en 8 años, pues los mexicanos estamos en un proceso de evolución donde destacan 300 años de colonia y 36 del modelo neoliberal.

“Llevamos 8 años de un modelo humanista y creo que lo que se ha sembrado y ya se está cosechando en la percepción de nuestra población, y todavía están muchas cosas mejores por venir, manteniendo el rumbo de un país en que se ve y se trabaja por la gente”. Sostuvo que el humanismo se basa en derechos, igualdad y equidad, bajo el principio de “que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 13 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Acciones de gobierno en Tamaulipas

En alcance al mensaje presidencial en Ciudad Victoria, el gobernador de Tamaulipas recordó que 19 programas federales apoyan alimentación, salud, educación, preparación y producción agrícola . Tamaulipas pasó de 7 mil millones de pesos al inicio de su administración a alrededor de 25 mil millones para adultos mayores, personas con discapacidad, Sembrando Vida, becas y mujeres mayores de 60 años.

“Y eso da, en la base de nuestra población, una seguridad económica y una liquidez que nos permite tener oportunidades de mejor calidad de vida y de bienestar”, afirmó. Destacó su impacto contra la pobreza, especialmente la extrema, que implica carecer de seguridad alimentaria cotidiana y llamó a sacar de esa condición a 50 mil tamaulipecos a través de programas sociales y la participación de la sociedad civil.

En salud, Villarreal Anaya señaló que López Obrador y Sheinbaum mantuvieron el tema en la agenda, que hay acciones contundentes de prevención y que antes del neoliberalismo existían 29 mil camas hospitalarias y que en 36 años se agregaron solo cuatro mil, pero los gobiernos humanistas de la Cuarta Transformación han construido 9 mil en ocho años.

En infraestructura, resaltó los 19 de 43 cruces fronterizos del país; la ampliación del principal puente comercial regional; el tren México-Saltillo-Nuevo Laredo, y la carretera del Golfo, entre Ciudad de México, Tuxpan, Tampico, Victoria y Reynosa, que costará aproximadamente 47 mil millones de pesos y generará empleo, proveeduría y desarrollo.

También destacó los puertos de altura de Madero, Altamira y Matamoros, que respaldará importaciones, exportaciones y perforaciones profundas y ultraprofundas del campo Trión y las acciones conjuntas con el Gobierno federal para tecnificar el campo y garantizar el abastecimiento de agua a la capital estatal.

Calificó de inédito que Sheinbaum Pardo recorra las entidades después de su informe constitucional y reiteró su respaldo a una visión progresista de independencia, soberanía, libertad, democracia, derechos sociales y humanos.

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