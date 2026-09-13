Evelyn Salgado entrega Presea ‘Sentimientos de la Nación’ a Bernardo Rosendo y destaca el legado de Morelos

En el marco del 213 aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió como invitada de honor y entregó la Presea “Sentimientos de la Nación” al maestro Bernardo Rosendo Ponce, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su aportación a la preservación de las técnicas milenarias de las artesanías de Olinalá y de la región de La Montaña.

Durante la sesión pública y solemne, realizada en la Catedral de la Asunción de María, la mandataria estatal destacó que esta conmemoración llama a mantener vigente el legado de José María Morelos y Pavón y convertir sus principios de soberanía, justicia, igualdad, libertad y dignidad en acciones para el presente de Guerrero.

“Morelos nos convoca a construir un Guerrero y un México más justo, más libre e igualitario. Esa es la fuerza de nuestra historia: ser siempre cuna de la patria y corazón de la soberanía” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero



La gobernadora resaltó que la presea entregada a Bernardo Rosendo también simboliza un reconocimiento a las artesanas y artesanos que preservan los saberes y tradiciones de Guerrero, transmitidos de generación en generación.

“Hoy Guerrero reconoce su talento, su constancia y su capacidad de innovar sin olvidar nunca de dónde viene”, expresó al destacar la trayectoria del artista guerrerense y su historia con la región de La Montaña.

En su mensaje durante la sesión pública y solemne del Congreso del Estado, la mandataria dijo que la historia no solo se conmemora, también representa un compromiso para construir un estado y un país con mayor justicia, libertad e igualdad.

En la Catedral de la Asunción de María, la titular del Poder Ejecutivo entregó la Presea “Sentimientos de la Nación”, máxima distinción que otorga el Congreso del Estado de Guerrero, al maestro Bernardo Rosendo Ponce, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la preservación de las artes.

Con 39 diputadas y diputados presentes, el Congreso del Estado instaló la sesión solemne para conmemorar el aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, encabezado por el generalísimo José María Morelos y Pavón, quien desde Chilpancingo planteó los principios que dieron rumbo a la construcción de la nación mexicana.

Durante la ceremonia, la diputada Leticia Mosso Hernández dio lectura a los Sentimientos de la Nación, mientras que la diputada Obdulia Naranjo Cabrera realizó la lectura de la Lista de Honor de los Diputados Constituyentes.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román, emitió un mensaje a nombre de la LXIV Legislatura, en el que resaltó la trascendencia histórica del Primer Congreso de Anáhuac y su legado para Guerrero y México.

En cuanto al recipiendario, se destacó que Bernardo Rosendo Ponce ha llevado el arte y la cultura de Olinalá a escenarios nacionales e internacionales. En julio de 2022 participó en el proceso que dio paso a la nueva denominación de origen “Lacas de Olinalá”, y ese mismo año recibió la condecoración “Vicente Guerrero”, otorgada por los tres poderes del Estado.

Actualmente desarrolla el proyecto artístico “Tren Maya”, integrado por 49 obras de gran formato que representan la historia, cultura, naturaleza y vestigios de la civilización maya.

A la ceremonia asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales, representantes del sector empresarial y de la sociedad guerrerense.

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cehr