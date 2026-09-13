Gobierno de Puebla desmiente retiro de visa de EU al gobernador Alejandro Armenta

El gobierno de Puebla desmintió este domingo el retiro de la visa de Estados Unidos al gobernador Alejandro Armenta Mier, y negó haber recibido alguna notificación al respecto luego de que circularan versiones sobre la supuesta revocación del documento.

En un comunicado, la administración estatal aclaró que el otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las autoridades de Estados Unidos, y precisó que, hasta el momento, no existe notificación alguna por parte de dichas autoridades en ese sentido.

El gobierno del Puebla agregó que mantiene un trabajo permanente, de cercanía y acompañamiento, con la comunidad migrante en las principales ciudades de Estados Unidos.

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En ese sentido, recordó que cerca de 3.5 millones de migrantes poblanos radican en territorio estadounidense, principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Nueva Jersey y Connecticut; ubicando a Puebla como el cuarto estado mexicano con mayor proporción de connacionales en Estados Unidos.

La administración estatal reiteró que la cercanía, la defensa de los derechos y los lazos con las y los connacionales se mantienen bajo los principios que hacen grande a nuestro país, y subrayó que, hasta el momento, no hay confirmación oficial de autoridades estadounidenses sobre un retiro de la visa del gobernador Alejandro Armenta.

#POSICIONAMIENTO



El Gobierno del Estado de Puebla desmiente que el gobernador, @armentapuebla_, haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de los Estados Unidos.



El otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las… pic.twitter.com/K4jGh5R7q7 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) September 13, 2026

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cehr