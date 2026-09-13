Zohran Mamdani participa en desfile por la Independencia de México en Nueva York | VIDEO

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó en el desfile por el Día de la Independencia de México en Sunset Park, Brooklyn, el 13 de septiembre de 2026.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó este domingo en un desfile con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México en Sunset Park, Brooklyn.

Durante el evento para conmemorar la gesta heroica, el edil se sumó a la vanguardia de la marcha ataviado con una banda con la leyenda “gran mariscal alcalde de la ciudad de Nueva York”.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que asistentes a la celebración le coloca la prenda, mientras un grupo de personas lo vitorea: “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!“.

Mayor Zohran Mamdani gets his grand marshal sash ahead of the kickoff of the Mexican Independence Day Parade in Sunset Park pic.twitter.com/mhXv1zhnqO — Adam Daly (@AdamDalyNews) September 13, 2026

Posteriormente, Mandani avanzó sobre la Quinta Avenida junto a la concejala local Alexa Avilés y la asambleísta Marcela Mitaynes, quien reconoció el respaldo del alcalde a la comunidad migrante.

“Ver a un alcalde migrante celebrar junto a la comunidad mexicana es un poderoso recordatorio de que nuestras contribuciones, nuestra cultura y nuestras voces importan”, escribió la asambleísta peruano-estadounidense, representante del Distrito 51.

Seguido de cerca por su equipo de seguridad, Mamdani se detuvo para convivir con decenas de asistentes, que se agolpaban para saludarlo y conversar. Además, en un momento del desfile, ofreció algunas palabras a la comunidad mexicana en Nueva York, que, afirmó, “ayuda a que nuestra ciudad sea tan especial”.

“Mexicanos están en el corazón de nuestra ciudad”

Posteriormente, a través de la red social X, Mamdani compartió un mensaje en inglés y español en el que se refirió a la Independencia de México como “el triunfo de un pueblo que decidió construir su propio futuro”.

Además, se dijo orgulloso por ser el primer alcalde de Nueva York en participar en el desfile conmemorativo en Sunset Park “junto a una comunidad que ha mantenido vivo su orgullo cultural durante generaciones”.

“Los mexicanos de Nueva York están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”, escribió.

Mexico’s fight for independence is the triumph of a people determined to shape their own future.



Today, I was proud to be the first New York City Mayor to march in Sunset Park’s Mexican Independence Day Parade alongside a community that has fostered cultural pride across… pic.twitter.com/kZ30Q03IbF — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 14, 2026

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cehr