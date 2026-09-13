León XIV recuerda el 11-S a 25 años de los atentados y llama a renovar el compromiso por la paz

Papa León XIV pide orar por las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El papa León XIV recordó en el Ángelus de este domingo a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S), que cumplieron 25 años el viernes, e hizo un llamado a los actores internacionales a renovar el compromiso con la paz ante los conflictos globales actuales.

Durante el rezo del Ángelus este domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, León XIV, de origen estadounidense, renovó sus oraciones por las personas que murieron en los ataques y por quienes continúan padeciendo sus consecuencias.

Papa León XIV, durante el rezo del Ángelus desde el Vaticano. ı Foto: Reuters

“Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes siguen llevando las heridas de aquel día trágico”, expresó el sumo pontífice al término de la bendición dominical del mediodía.

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Al respecto, León XIV hizo un llamado a extender la oración no solo para las víctimas de este devastador episodio, sino en favor de la paz ante los conflictos que persisten en el mundo.

“Invito a todos a rezar para que el Señor conceda al mundo su don de la paz. [...] El recuerdo de los trágicos acontecimientos de hace 25 años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, sobre todo con la oración”, abundó el papa.

Papa León XIV, en el Vaticano. ı Foto: Reuters

Aunque el líder católico no se refirió a ningún conflicto en particular, en ocasiones anteriores ha lamentado la persistencia de enfrentamientos como los que se llevan a cabo actualmente entre Rusia y Ucrania, Irán y Estados Unidos e Israel contra grupos islamistas.

En el mismo sentido, durante su catequesis previa, León XIV hizo un llamado a asumir el perdón como primer paso hacia la paz, y recordó la respuesta de Jesús a Pedro sobre cuántas veces debe perdonarse:

“No hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”, citó el sumo pontífice.

“Sin el perdón no se puede vivir en paz”, concluyó Papa León XIV.

🇺🇸🗽 Este viernes se cumplieron 25 años de los atentados del 11 de septiembre, por lo que se llevó a cabo una ceremonia en la Zona Cero en Nueva York, la cual estuvo marcada por el fuerte dispositivo de seguridad.#11S #NuevaYork #Hace25 #Conmemoración pic.twitter.com/tLzbsqLOpH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2026

Papa León XIV, primero de origen estadounidense, ya había mencionado el 11-S

León XIV es el primer papa de origen estadounidense. Antes de asumir como sumo pontífice, el papa respondía al nombre de Robert Prevost, nacido en Chicago en 1955.

De acuerdo con información recuperada por el medio Vatican News, durante los atentados del 11-S, Robert Prevost se encontraba en Roma participando en una asamblea de la Orden de San Agustín.

En su homilía del 21 de septiembre de 2001, diez días después de los atentados, Prevost llamó a concientizar sobre cómo el odio y la violencia que provocaron los atentados seguirán alimentándose en tanto haya injusticia en el mundo.

“El odio y la violencia seguirán aumentando mientras haya tantas personas obligadas a vivir en extrema pobreza, oprimidas por tantas formas de injusticia”, dijo Prevost, en septiembre de 2001, según Vatican News.

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