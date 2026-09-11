¿Cuántas personas murieron en las Torres Gemelas el 9/11?

El 11 de septiembre de 2001 (9/11 u 11-s), día en que fueron atacadas las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, es uno de los más importantes para la historia contemporánea. Lo anterior no solo por sus implicaciones geopolíticas y de seguridad internacional, sino por su alto costo en vidas humanas.

Ese día, cuatro aviones fueron secuestrados por una célula terrorista bajo el mando del grupo al-Qaeda, dos de los cuales impactaron contra las Torres Gemelas, uno más contra el Pentágono y uno más contra un terreno baldío en Pennsylvania, cuyo destino se presume que era el Capitolio, al cual no llegó tras haber sido detenido o interceptado.

Familiares de las víctimas del 11-S ponen flores en los nombres de las víctimas en el monumento ubicado en la Zona Cero. ı Foto: The Associated Press

Dentro del trágico día, el ataque más mortífero fue el que se dirigió contra las Torres Gemelas, parte del complejo World Trade Center, en Nueva York, Estados Unidos. Ese día, un martes por la mañana, decenas de miles se encontraban trabajando en sus oficinas, y otros cientos de miles caminaban por las inmediaciones de los imponentes rascacielos.

¿Cuántas personas murieron en las Torres Gemelas durante los atentados del 11-s?

Los atentados terroristas del 11-s representan uno de los días más importantes para la historia global contemporánea: fue el primer ataque extranjero en territorio estadounidense desde Pearl Harbor en 1941, provocó una fuerte agitación global y geopolítica y dejó miles de pérdidas en vidas humanas.

¿Cuántas, para ser exacto? Para responder esa pregunta conviene dividir el número con base en los diferentes momentos y dimensiones del episodio.

Ataque a las Torres Gemelas ı Foto: larazondemexico

Los ataques del 9/11 comenzaron cuando el vuelo American Airlines Flight 11, secuestrado por cinco integrantes de al-Qaeda, impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, Nueva York, poco antes de las 09:00 horas (horario local, EDT) del martes 11 de septiembre.

Poco después, aproximadamente a las 09:02 horas (ídem), un segundo avión, el United Airlines Flight 175 impactó la Torre Sur.

Unos 20 minutos después, ésta se derrumbó, y una media hora más tarde, la Torre Uno, primera en ser impactada, cayó también.

Específicamente por los ataques contra las Torres Gemelas murieron dos mil 753 personas , incluidos los pasajeros y tripulantes de los dos aviones, según las cifras oficiales recogidas por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

Se suman los muertos del Pentágono y el vuelo United 93

A esta cifra de muertos, que ya es alta, se suma la de quienes fallecieron por el impacto de un tercer avión en el Pentágono, la cual se ha fijado en 184 víctimas.

Además, se suman los pasajeros y tripulantes fallecidos del vuelo United 93, el cual fue secuestrado el mismo día y se impactó en un terreno baldío en Shanksville, Pennsylvania. Se presume que su destino era el Capitolio, pero fracasó después de que, según una hipótesis, el ataque fuera detenido por los pasajeros, mientras otra dicta que fue derribado en secreto por las fuerzas estadounidenses.

El secuestro del United 93 dejó 40 personas muertas.

Flores, fotos y banderas decoran el Memorial del 9/11 en Nueva York. ı Foto: The Associated Press

Es decir, el 11 de septiembre de 2001, tras los ataques a las Torres, al Pentágono y el secuestro del cuarto avión, murieron un total de dos mil 977 víctimas . El Memorial del 9/11 en Nueva York utiliza precisamente esta cifra, dos mil 977, en su placa conmemorativa.

El número de muertos no termina ahí

El número de muertos del 9/11, el cual ya es alto, no termina ahí. Años después, miles de personas, entre ciudadanos, transeúntes, sobrevivientes, bomberos y doctores, han desarrollado enfermedades debido a la exposición a los escombros ese día. Otros, desarrollaron estrés postraumático, lo cual, a su vez, desencadenó un alto número de suicidios.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 murieron 343 integrantes de este cuerpo de seguridad. Desde entonces, han muerto más de 600 bomberos por enfermedades relacionadas y, tan solo en 2026, han sido 16 los que han perdido la vida.

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