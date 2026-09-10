¿Cuándo pasó el atentado de las Torres Gemelas?

El atentado de las Torres Gemelas es un hecho que pasó a la historia, y cada año se conmemora este trágico suceso registrado en Nueva York, por lo que incluso este 2026 se recreó la silueta de los edificios con un espectáculo de drones.

Este 2026 se realizó un evento llamado “Tribute in Light” u “Homenaje en Luz”, con la finalidad de simbolizar y conmemorar el trágico hecho registrado el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.

En el aniversario número 25, para esta recreación de las siluetas de las Torres Gemelas se utilizaron 2 mil 977 drones del World Trade Center, pues cada uno se estos simbolizó a una de las víctimas de dichos atentados.

Over New York Harbor, 2,977 drones formed light silhouettes of the World Trade Center's Twin Towers. Each drone symbolized one of the victims of the September 11, 2001 attacks.



The Sky Elements show took place two days before the 25th anniversary of the tragedy: the drone… pic.twitter.com/DGpLqkydo3 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 10, 2026

Atentado de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre del 2001 una tragedia sacudió al distrito de Manhattan en Estados Unidos, pues los emblemáticos edificios conocidos como las Torres Gemelas sufrieron un hecho conocido como “atentato terrorista”.

Una serie de imágenes; que se preservan hasta la actualidad, muestran el momento exacto en el que un avión se dirige directamente hacia una de las Torres Gemelas y estalla al momento de la colisión, mientras que la otra ya se encuentra cubierta por una nube de humo.

De acuerdo con un documento de La Casa Blanca, el entonces presidente, George W. Bush, dio un discuro en el que informó que lo ocurrido a los edificios neoyorkinos había sido un ataque terrorista.

Se pretendió que estos actos de asesinatos masivos asustaran a nuestra nación, llevándola al caos y la retirada. Pero han fracasado; nuestro país es fuerte. Un gran pueblo ha sido llevado a defender a una gran nación. Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros mayores edificios, pero no pueden tocar los cimientos de los Estados Unidos George W. Bush



Se aseguró que este hecho, en el que las torres gemelas se incendiaron y colapsaro a plena luz del día, fue un acto de guerra contra Estados Unidos, pues 19 personas señaladas como terroristas “secuestraron cuatro aviones comerciales el 11 de septiembre de 2001”

George W Bush with his first speech after getting updates about the 9/11 attacks on the World Trade Center in New York 25 years ago. pic.twitter.com/ox7PhxZ3o7 — piusdeluxe (@pieyoursdeluxe) September 10, 2026

Dos de estos aviones fueron estrellado contra las Torres Gemelas del World Trade Center, mientras que otro fue impactado contra el Pentágono en Washington, D.C, y el cuarto se estrelló en Pennsylvania.

“Estos actos destrozaron acero, pero no pueden mellar el acero de la determinación estadounidense. Estados Unidos fue blanco de un ataque porque somos el faro más brillante de la libertad y oportunidad en el mundo. Y nadie hará que esa luz deje de brillar” dijo Bush en su discurso televisado.

En este terrible hecho, del cual se señaló a Osama bin Laden y la red al-Qaeda como responsables, tuvo como resultado un total de 2 mil 977 víctimas mortales, de las cuales 2 mil 606 perdieron la vida por el impacto en las Torres Gemelas.

पार्क फोरमैन का 9/11 का रॉ फुटेज / ब्रुकलिन में स्टेट और क्लिंटन स्ट्रीट के पास से लिया गया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, 11 सितंबर 2001 को हाईजैक किया गया दूसरा प्लेन था, और यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गया था।



बहुत से लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जबकि दूसरे… pic.twitter.com/D00sJ31mnO — Mamta (@Mamta010619) September 11, 2026

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