Trump promete impedir otro 11S tras 25 años del atentado en EU

DONALD TRUMP durante el evento por el 25.º aniversario del 11-S, en la Elipse, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su país empleará “todo su poder” para impedir que vuelva a ocurrir un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001, al inaugurar las conmemoraciones por el 25 aniversario de la tragedia.

“Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra”, declaró durante un acto organizado por la fundación Tunnel to Towers en La Elipse, junto a la Casa Blanca.

EL DATO: ZOHRAN MAMDANI anunció una inversión de más de 34 millones de dólares para crear un portal público con información sobre la respuesta de la ciudad a los atentados.

En el lugar se instaló una viga de acero procedente de una de las Torres Gemelas, como parte de la exposición itinerante Steel Across America. El magnate describió el 11 de septiembre como “un día como ningún otro” y recordó que los ataques perpetrados por Al Qaeda dejaron casi tres mil muertos y 25 mil heridos.

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El mandatario republicano recordó aquella mañana de 2001. Dijo que observaba desde una ventana y que le parecía “una mañana hermosa”, hasta que vio en televisión las primeras imágenes de los ataques. “Miré por la ventana y vi cosas que nunca quiero volver a ver”, relató. Según dijo, entonces comprendió que “el mundo había cambiado para siempre”.

Asimismo, recordó a policías, bomberos y rescatistas que acudieron al World Trade Center, así como a las víctimas. Entre los asistentes estuvo su secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien sobrevivió porque esa mañana llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina, ubicada en el World Trade Center.

Durante su discurso, Donald Trump vinculó la conmemoración con la actual confrontación con Irán y aseguró que la República Islámica no conseguirá un arma nuclear. “Irán no tendrá un arma nuclear”, afirmó, tras señalar que el país estuvo cerca de conseguirla y que ahora no tiene posibilidades de lograrlo.

El magnate tiene previsto acudir este 11 de septiembre al memorial del Pentágono, uno de los objetivos de los ataques, en lugar de la ceremonia de la Zona Cero de Manhattan. The New York Times señaló que la decisión podría estar relacionada con la prohibición de discursos de dirigentes políticos en ese sitio, versión que la Casa Blanca negó.

ZONA CERO. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció la publicación de más de 170 mil páginas de documentos municipales sobre la calidad del aire en la Zona Cero durante los meses posteriores a los atentados.

Afirmó que los archivos muestran qué sabían las autoridades sobre el aire tóxico, cuándo lo supieron y cómo actuaron. También señaló que se detectó amianto en prácticamente todos los lugares donde se realizaron pruebas.

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Tras el derrumbe de las Torres Gemelas, una nube de polvo con sustancias como asbesto, plomo y vidrio molido cubrió parte de la ciudad. Miles de rescatistas, trabajadores, vecinos y estudiantes estuvieron expuestos y, con el paso de los años, desarrollaron enfermedades relacionadas con esa contaminación. “Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre”, dijo.