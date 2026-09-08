EU prohíbe entrada de lácteos, motos y la mayoría de bebidas alcohólicas de Canadá

Estados Unidos prohibirá la importación de productos lácteos, motocicletas y la mayoría de las bebidas alcohólicas provenientes de Canadá, como parte de una nueva escalada en la disputa comercial que mantienen ambos países.

Se anunció la medida este martes, horas después de que el gobierno canadiense puso en marcha aranceles de represalia contra productos fabricados en Estados Unidos. La prohibición no será inmediata: entrará en vigor en aproximadamente tres semanas.

La decisión alcanza a lácteos canadienses, motocicletas y gran parte de las bebidas alcohólicas; sin embargo, el anuncio oficial no detalló en ese momento cuáles serán los productos específicos que quedarían fuera de las restricciones.

TRUMP: Directs GSA, USTR to remove Canadian products from $50 billion-a-year schedules unless Canada restores reciprocity for U.S. farmers, companies pic.twitter.com/kWXa0gl1NH — Trump Truths (@trumptruthsbot) September 8, 2026

Además, el presidente Donald Trump instruyó a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) para excluir productos de origen canadiense de contratos federales de largo plazo, hasta que, según su postura, exista una “reciprocidad plena y justa” para los bienes estadounidenses.

El anuncio ocurrió después de que Canadá activó, desde el 8 de septiembre, aranceles de entre 15 y 50 por ciento a importaciones estadounidenses por un valor aproximado de 27 mil 600 millones de dólares canadienses.

Las contramedidas de Ottawa abarcan más de 700 productos provenientes de Estados Unidos, entre ellos artículos de acero, lácteos, electrodomésticos, equipo agrícola, pulpa y papel, así como productos electrónicos.

El gobierno canadiense sostuvo que las tarifas buscan responder, peso por peso, a los aranceles que Washington había impuesto previamente a una amplia lista de bienes canadienses.

La administración Trump ha argumentado que Canadá mantiene políticas que perjudican a productos de Estados Unidos, particularmente en el acceso al mercado de lácteos, la venta de bebidas alcohólicas y el sector automotriz.

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MSL