Entran en vigor aranceles de represalia de Canadá sobre importaciones de Estados Unidos

Banderas de Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Los aranceles de represalia de Canadá impuestos a productos de Estados Unidos entraron en vigor después de la medianoche del martes, tras el fracaso de las negociaciones que intensificaron la disputa comercial entre los países vecinos.

Estas contramedidas arancelarias afectan a productos estadounidenses por valor de 20 mil millones de dólares, con tasas que oscilan entre el 15 y el 50 por ciento para artículos que van desde el acero y los muebles hasta la ropa y los productos electrónicos.

Esta represalia, aplicada bajo el principio de reciprocidad, supone una escalada en la disputa entre ambos países; funcionarios estadounidenses y canadienses se han culpado mutuamente de frustrar un acuerdo que parecía estar a punto de concretarse hace dos semanas.

La creciente tensión genera incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, sujeto a revisiones anuales después de que el presidente Donald Trump decidiera no prorrogarlo por otra década.

Los aranceles impuestos por Trump en agosto afectaron a sectores como el vino, los muebles, los productos lácteos, el cemento, la ropa, las cañas de pescar y el equipamiento de hockey, abarcando un valor de 20 mil millones de dólares, es decir, el 5 por ciento de las exportaciones canadienses a Estados Unidos.

Según datos de ambos gobiernos, Canadá ha destinado a Estados Unidos casi el 68 por ciento de sus exportaciones totales este 2026; de esta cifra, aproximadamente el 80 por ciento circuló libre de aranceles gracias a las exenciones previstas en el acuerdo T-MEC.

Los nuevos aranceles no permiten a Ottawa acogerse a las exenciones del T-MEC. Las preocupaciones sobre el futuro del acuerdo comercial han alimentado la incertidumbre respecto a la inversión y el crecimiento.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró la semana pasada que su gobierno estaba dispuesto a firmar un acuerdo comercial que beneficiara a ambos países.

El mes pasado, Trump amenazó con elevar al 50 por ciento los aranceles estadounidenses a todos los automóviles, camiones y autopartes procedentes de Canadá a partir del 1 de enero, y firmó una orden ejecutiva para rebautizar el lago Ontario como lago América.

Una fuente gubernamental citada por Reuters indicó que, actualmente, no existen conversaciones entre ambas partes a nivel de ministros o funcionarios del gobierno.

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cehr