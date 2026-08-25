Canadá impone aranceles de represalia por más de 19 mil mdd sobre productos de EU

Canadá anunció la imposición de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por valor de 27 mil 600 millones de dólares canadienses o 19 mil 940 millones de dólares, que igualan dólar por dólar las nuevas barreras arancelarias impuestas por Washington; además, dio a conocer medidas de apoyo financiero para las empresas y los trabajadores canadienses afectados por la escalada de la guerra comercial.

Los aranceles compensatorios entrarán en vigor para los bienes estadounidenses a partir del 8 de septiembre e impondrán gravámenes del 15 por ciento, el 25 por ciento y el 50 por ciento a 700 productos importados del sur de la frontera, según un comunicado del Gobierno canadiense.

Los nuevos aranceles de represalia marcan un nuevo punto bajo en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos.

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“Nuestros aranceles de represalia, dólar por dólar y tipo por tipo, así como un paquete de ayudas de varios miles de millones de dólares, protegerán a los trabajadores, los agricultores, las familias y las empresas”, afirmó el ministro de Hacienda de Canadá, François-Philippe Champagne.

Los nuevos aranceles están diseñados para que el impacto en los consumidores y las empresas canadienses sea mínimo, aunque podrían seguir afectando a Estados Unidos, según un funcionario del Gobierno.

Los aranceles del 50 por ciento se aplican a algunos sectores importantes, como el acero, el aluminio, el mobiliario y la confección; los del 25 por ciento, al queso, los electrodomésticos y algunos productos del mar; mientras que los del 15 por ciento se aplicarán a los productos electrónicos y las herramientas, según el funcionario.

En cuanto al apoyo financiero para los trabajadores y sectores afectados, Canadá anunció un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses en medidas nuevas y reforzadas, que incluyen ayudas a las pequeñas y medianas empresas, una línea de financiación para la liquidez de las compañías y apoyo a los trabajadores que podrían verse en situación de riesgo debido a los nuevos aranceles.

Desde el sábado, entraron en vigor los nuevos aranceles del 50 por ciento del presidente Donald Trump sobre 20 mil millones de dólares en importaciones canadienses, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países para evitarlos.

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FGR