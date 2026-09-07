Trump publica mapa que muestra a México, Canadá y Groenlandia como territorios de Estados Unidos

Donald Trump comparte mapa de todos los países y la regiones de América del Norte pintados con mapa de EU.

Pintar mapas de otros países con la bandera de Estados Unidos se ha convertido en una de las estrategias de comunicación favoritas del presidente Donald Trump, y muestra de ello es una reciente imagen que publicó en redes sociales, la cual muestra a México, Canadá, Groenlandia y otros países como territorios anexados a Washington.

A través de su red social Truth, el mandatario estadounidense publicó una más de sus controversiales ilustraciones, esta vez, en una clara provocación a todos sus vecinos de América del Norte.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: AP

La imagen muestra un mapa de todos los territorios que conforman el bloque norteamericano cubiertos con la bandera de Estados Unidos. Es decir: México, Canadá, Groenlandia, el actual territorio estadounidense y hasta Cuba y países de Centroamérica aparecen cubiertos con la bandera de las barras y las estrellas.

En el mapa también se aprecia el nombre “Golfo de Estados Unidos” (o “Golfo de América”, según el nombre en inglés del país) en lugar del nombre actual de ese espacio marítimo, Golfo de México.

Aunque la imagen cuenta con un sentido irónico y provocativo, reitera discursos que Trump ha abordado anteriormente, sobre una posible anexión de Estados Unidos a Canadá como el Estado 51, la ocupación de Groenlandia y de Cuba, o una intervención militar contra los cárteles en México.

Hace unos meses, Donald Trump publicó una imagen donde el mapa de Venezuela está pintado con la bandera estadounidense, acompañada de la leyenda: “Estado 51”.

Trump ha sugerido en reiteradas ocasiones que Estados Unidos tomará el control total de Venezuela, tras la operación de sus fuerzas armadas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Desde ese día, Estados Unidos ha estrechado su colaboración con Venezuela, país en el cual asumió el mandato la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Buques iraníes hundidos y alusiones a ser “el mejor presidente”: Otras imágenes de Trump

Además del controversial mapa de los países de América del Norte pintados con la bandera de EU, Trump ha publicado otras imágenes en su perfil de Truth, las cuales también aluden a los discursos que ha defendido públicamente.

Una de ellas es una ilustración de decenas de buques hundidos en el fondo del mar, acompañada de la leyenda: “Flota naval de Irán”. Lo anterior es una referencia a las declaraciones que Trump ha hecho de que las fuerzas estadounidenses cuentan con el potencial de destruir a su similar del país persa.

Otra ilustración muestra al expresidente demócrata Barack Obama (2009 - 2016) frente a un espejo, con la leyenda: “Espejito, espejito, quién es el mejor presidente de Estados Unidos”, a lo cual le muestra la imagen de Trump.

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