Donald Trump llama ‘New America’ a Nuevo México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje Truth Social con un mapa de Nuevo México en el que tachó el nombre original de la entidad para rebautizarla como “New America”.
“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados más tramposos de votos de todos los tiempos, a NUEVA AMÉRICA. Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese Estado potencialmente increíble. Vaya, ¡me encanta!”, escribió el presidente Trump en una publicación posterior.
La publicación no estuvo acompañada por el anuncio de alguna medida para modificar oficialmente la denominación del estado. El mapa conserva referencias en español como Albuquerque, Santa Fe, Roswell y Las Cruces, pero sustituye gráficamente la palabra “México” por “América”, en una nueva intervención del mandatario sobre nombres geográficos.
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La Casa Blanca replicó la imagen en la red social X en apoyo al mandatario norteamericano. Sin embargo, este post no tardó en generar diversas reacciones, entre quines apoyan el cambio de nombre y quienes afirman que son “ideas colonialistas peligrosas”, además, varios comentarios en la publicación de la Casa Blanca no dejaron pasar la oportunidad de recordad el porqué tiene un nombre en español.
“El Mundo entero sigue llamando de México al golfo. Suerte con Nuevo México”, se lee en uno de los comentarios que respondieron a la publicación.
Como antecedente, Trump ya ordenó en enero del año pasado que el Gobierno federal estadounidense utilizara “Golfo de América” para la parte del Golfo de México incluida en la plataforma continental de Estados Unidos.
Mientras que, apenas el 27 de agosto de este año firmó otra orden ejecutiva para sustituir, dentro de la nomenclatura federal, “Lago Ontario” por “Lago América”.
De igual forma, el presidente Trump, ha afirmado en diversas ocasiones recientes que el Estrecho de Ormuz ahora es un nuevo territorio estadounidense, mientras continúa la guerra en Medio Oriente. Incluso compartió una imagen en la que dijo que la Luna pertenece de igual forma a Estados Unidos.
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LMCT