EU intercepta ‘narco embarcación’ frente a costas de Ecuador

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron una embarcación presuntamente vinculada con grupos regionales de narcotráfico en aguas internacionales frente a las costas de Ecuador, hechos por los cuales no se informaron heridos o muertos.

A través una publicación en redes sociales, el Comando del Hemisferio Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó que la operación ocurrió el 5 de septiembre, contra lo que describió como un “estación de reabastecimiento flotante de múltiples embarcaciones en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en alta mar en el Pacífico Oriental”.

El Ejército de Estados Unidos aclaró que la embarcación estaba relacionada con el grupo criminal Los Choneros, identificado por Washington como una “organización narcoterrorista violenta” .

On Sept. 5, at the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a multi-vessel floating refueling station in support of illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessels… pic.twitter.com/wVPoTxGmnC — U.S. Southern Command (@Southcom) September 5, 2026

De acuerdo con información ampliada por la agencia Europa Press, la embarcación era conocida como “María Candelaria”, y la operación ocurrió a unas 270 millas náuticas de la costa ecuatoriana, en lo que ya son consideradas aguas internacionales.

En tanto, de acuerdo con las fuerzas estadounidenses, la tripulación fue puesta a salvo. Fue retirada de la embarcación y transferida a las autoridades ecuatorianas, después de lo cual la embarcación y sus unidades de apoyo fueron hundidas.

El Comando Sur del Ejército destacó que, así como esta, seguirá llevando a cabo operaciones para desmantelar las redes de narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

“JTF-WHEM continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental”, destacó la fuerza estadounidense.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador celebró lo que consideró un “nuevo golpe” a la organización Los Choneros.

🚨 ¡NUEVO GOLPE EN ALTA MAR!



➡️ En una operación ejecutada en alta mar, el Comando Sur de los Estados Unidos @Southcom intervino la embarcación “María Candelaria”.



📌 La embarcación estaría vinculada a la organización narco-terrorista Los Choneros y sería utilizada como una… pic.twitter.com/bKmTTA6ijE — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 5, 2026

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado su combate a los cárteles del narcotráfico de América Latina, que ha considerado organizaciones terroristas.

Por lo anterior, ha intensificado las ofensivas contra embarcaciones en aguas internacionales.

EU destruye otras tres embarcaciones de origen ecuatoriano

De acuerdo con información recogida por la agencia Europa Press, la reciente intercepción contra el “María Candelaria” se suma a la destrucción de tres embarcaciones de origen ecuatoriano ocurridas en menos de una semana.

El 28 de agosto, el SOUTHCOM informó que destruyó la embarcación “Tres Hermanos”. El miércoles 2 de septiembre, se hizo lo propio con la embarcación “Conquista II” y, el 3 de septiembre, con la “OM 2”.

El sábado, un tribunal de Manta, que juzgó a la tripulación evacuada del “OM 2”, liberó a 28 personas, al considerar que no estaba demostrada su participación en ningún delito.

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