EU va por el “corazón” financiero de cárteles

EN EL FORO Internacional de Delitos Financieros destacó la ponencia del embajador de EU en México, Ronald Johnson con autoridades federales de ambos países, ayer

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el combate a las estructuras financieras de los cárteles es una prioridad de la cooperación bilateral, y sostuvo “seguir el dinero” puede afectar su capacidad para sostener sus actividades ilícitas.

“Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas, si les quitamos las armas pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, afirmó durante el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST.

El diplomático consideró “un gran ejemplo” la cooperación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump, al señalar que “da resultados y les cierra los espacios a los cárteles”.

El Tip: EN EL FORO, Omar Reyes, titular de la UIF, destacó que los intercambios de información se realizan con un enfoque preventivo y con un respeto irrestricto a la soberanía nacional

Johnson destacó operaciones, detenciones y decomisos, pero planteó ampliar el enfoque hacia el patrimonio, las redes completas y las personas que facilitan sus operaciones, además del combate a la corrupción.

“Entonces, seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse”, afirmó, al señalar que autoridades y sector privado tienen un papel relevante para identificar los circuitos económicos utilizados por las estructuras delictivas.

El embajador cerró con una advertencia sobre el alcance que pretende dar Washington a esa estrategia. “Apenas empezamos y vamos por más de sus recursos y por sus redes criminales”.

Según el representante estadounidense, la coordinación entre instituciones permite investigar áreas que antes se atendían por separado. “Uno solo no puede cubrir la red criminal, pero juntos les cerramos todos los caminos”, expresó.

El jefe adjunto de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), Justin Campbell, advirtió la dificultad de rastrear operaciones que involucran pequeñas cantidades, numerosos participantes y movimientos transfronterizos.

“Hay muchos desafíos que ninguno de nosotros puede abordar solo. Tenemos que trabajar de manera cooperativa y conjunta para tener éxito”, expuso.

Campbell explicó que CI-FIRST es una iniciativa de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos orientada a fortalecer el intercambio de información entre autoridades e instituciones financieras frente a delitos económicos y amenazas estratégicas. Busca que la retroalimentación sobre operaciones sospechosas ayude a detectar patrones y reforzar las investigaciones.

El mecanismo reúne a especialistas de Investigación Criminal del IRS, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras instituciones.

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cehr