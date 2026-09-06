Enviados de EU se reúnen con Zelenski en Ucrania para dialogar sobre guerra con Rusia

Enviados especiales de Estados Unidos se reúnen con presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su equipo negociador.

Los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron este domingo a Ucrania para dialogar con el presidente Volodímir Zelenski, un día después del encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin, en lo que representa su primera visita oficial a Kiev desde el inicio del conflicto rusoucraniano en 2022.

Un día después del encuentro con Putin en Moscú, Witkoff y Kushner viajaron a Kiev, Ucrania, para dialogar con Volodímir Zelenski, en lo que representa un nuevo esfuerzo de Estados Unidos por reactivar las conversaciones de paz y buscar una salida a la guerra que transita su cuarto año.

De izq. a der.: Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de EU. ı Foto: Reuters

En Kiev, Witkoff y Kushner fueron recibidos por Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia, y Rustem Umerov, jefe de los servicios de Inteligencia. Posteriormente, fueron recibidos oficialmente por el presidente ucraniano.

Horas antes, Volodímir Zelenski sostuvo una reunión con su propio equipo negociador, con quien alistó las propuestas que habrían de ser presentadas a los mediadores estadounidenses.

A meeting with our negotiating team ahead of the meeting with the U.S. President’s envoys. We are ready for the conversation. Ukraine has always been and will remain constructive. We are interested in bringing the end of the war closer. Peace is needed. Security guarantees are… pic.twitter.com/WIqQKZfLAs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

“Estamos listos para la conversación. [...] Se necesita la paz. Se necesitan garantías de seguridad. Se necesita un carácter digno de la paz de posguerra. Nuestras propuestas están listas. Es importante trabajar de manera coordinada, sustantiva y realista”, escribió Zelenski en la red social X.

Diálogo con Putin fue “constructivo”, pero no está dispuesto a ceder, dicen voceros

El encuentro con Zelenski ocurre un día después de una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un encuentro a puerta cerrada de más de tres horas que, de acuerdo con su asesor de política exterior, Yuri Ushakov, derivó en conversaciones “constructivas, francas y útiles”.

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

De acuerdo con Ushakov, durante los diálogos entre Putin y los enviados estadounidenses no solo se abordó el tema del conflicto con Ucrania, sino también “cuestiones económicas y proyectos conjuntos potencialmente grandes y mutuamente beneficiosos para Rusia y Estados Unidos ”.

De la misma forma, Vladimir Putin reconoció a Washington por su nuevo esfuerzo mediador, pero advirtió que la situación en Ucrania es “difícil” .

Vladimir Putin, presidente de Rusia (der.) recibe a Steve Witkoff (izq.), enviado especial de Trump. ı Foto: Reuters

“Aunque [Estados Unidos] es consciente de que se enfrenta a una situación difícil, no por ello cesa en sus esfuerzos”, dijo Putin, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

En el mismo sentido, una fuente cercana al Kremlin citada por la misma agencia aseguró que, pese a los diálogos, no hay una posibilidad real de terminar el conflicto hasta que Putin no consiga su objetivo de controlar los territorios en disputa.

“No hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la línea del frente hasta que Putin termine de asegurar la parte restante de la región de Donetsk”, expresó la fuente a Reuters.

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