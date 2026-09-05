Putin ordena pausa de 72 horas de ataques contra Ucrania, por llegada de delegación de EU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus fuerzas armadas una pausa de 72 horas a los ataques contra Ucrania, su rival en guerra desde 2022, mientras dura la visita de una delegación estadounidense que arribó a Moscú para intentar reanudar los diálogos de paz.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, este sábado llegaron a Moscú los enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: Steve Witkoff y Jared Kushner.

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Donald Trump. ı Foto: Reuters

Los enviados especiales fueron recibidos en el aeropuerto de Moscú por Kirill Dmitriev, representante ruso que ha participado en anteriores contactos entre Moscú y Washington.

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En tanto, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó que el presidente Vladimir Putin se reuniría este sábado con los enviados de Trump, quienes se prevé que viajen un día después a Kiev, capital de Ucrania.

Automóvil en el que se cree que viajaban los enviados especiales de EU, por las calles de Moscú, Rusia. ı Foto: Reuters

El viernes, Trump adelantó que Estados Unidos contaba con una propuesta concreta para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que transita su cuarto año, si bien no explicó públicamente en qué consiste.

Trump confirmó que Witkoff y Kushner llevarían esta propuesta a Rusia con la expectativa de conseguir avances en las negociaciones.

Putin suspende ataques contra Ucrania

En tanto, Vladimir Putin ordenó al ejército ruso no atacar Kiev durante 72 horas, a partir de la medianoche del sábado.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, durante la reunión con los enviados especiales de EU. ı Foto: Reuters

La medida está relacionada con los preparativos para la visita de Witkoff y Kushner a Kiev y sería también una medida recíproca frente a la decisión anunciada por Ucrania de no atacar Moscú durante la asistencia de los enviados estadounidenses.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había anunciado previamente que Ucrania detendría sus ataques aéreos durante la visita y había pedido a Rusia hacer lo mismo.

Siguen ataques aéreos entre Rusia y Ucrania; 5 muertos en reciente ofensiva

El nuevo intento de mediación estadounidense ocurre mientras se intensifican los ataques aéreos entre Rusia y Ucrania, hechos por los que sigue en aumento el número de muertos y heridos en ambos lados.

Bomberos atienden casa golpeada por drones rusos, en Kiev, Ucrania. ı Foto: Reuters

Ucrania denunció un ataque ruso contra una instalación industrial en la región de Dnipropetrovsk, que dejó cinco trabajadores muertos y cinco heridos . Además, denunció que Rusia lanzó, durante la noche, 167 drones de ataque, de los cuales fueron derribados o neutralizados 128.

Mientras que el Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas derribaron 53 drones ucranianos durante la noche.

En la región rusa de Belgorod, ataques ucranianos dejaron tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 14 años.

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