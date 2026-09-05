EU destruye tres petroleros iraníes en respuesta a ataque contra buques de guerra estadounidenses

El Ejército de Estados Unidos informó que atacó e inhabilitó por completo tres petroleros iraníes, lo cual ocurrió en respuesta a un ataque que, acusó, ejecutaron las fuerzas del país persa contra dos buques de guerra suyos.

A través de una publicación en redes sociales, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzaron un ataque contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas cercanas al Estrecho de Ormuz, paso de crudo en disputa entre ambos beligerantes.

Un misil detrás de un banner que muestra una ilustración de Donald Trump, presidente de EU, ensangrentado, en la plaza de la Torre Azadi, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

El CENTCOM detalló que un portaaviones estadounidense y un destructor equipado con misiles guiados lograron evadir los ataques iraníes y que no hubo personal estadounidense herido .

No obstante, pese al fracaso del ataque iraní, el Ejército estadounidense lanzó un ataque en represalia, el cual alcanzó a los petroleros M/T Downy y M/T Stark 1, ambos propiedad del país persa, que se encontraban frente a la costa de la isla de Jark, en el Golfo Pérsico.

Buques en el Estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

Un tercer buque iraní, el M/T Kylo, también identificado como “Noxen”, fue atacado en el Golfo de Omán, y resultó completamente destruido.

El CENTCOM señaló que el barco estaba sin carga y que fue atacado en varios puntos críticos después de que su tripulación recibiera la orden de abandonar la embarcación.

Por otro lado, el CENTCOM destacó que los tres petroleros forman parte de una red clandestina multimillonaria utilizada para financiar al IRGC y a sus grupos aliados en la región.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses”, asegura CENTCOM

Brad Cooper, comandante del CENTCOM, aseguró que este ataque es una muestra de que Estados Unidos defenderá sus intereses y a sus fuerzas armadas siempre que sean atacadas, incluso si ello representa la aniquilación total del rival.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, de ser necesario, destruir a los limitados y expuestos petroleros iraníes”, dijo Cooper, según una publicación del CENTOM.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

“Si atacas a dos de nuestros buques, impondremos un costo aún mayor, atacando a tres de los suyos”, abundó el comandante.

Estados Unidos e Irán mantienen un conflicto armado desde el 28 de febrero, que ha derivado en ataques mutuos y un bloqueo por ambas partes a la navegación por el Estrecho de Ormuz, importante paso de crudo en Medio Oriente.

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