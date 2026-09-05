Trump sobre conflicto con Irán: “Es poca cosa”

PROCESIÓN en Irán por las víctimas de un ataque aéreo de EU, el jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que el conflicto en Irán es “poca cosa”, al defender al vicepresidente JD Vance por sostener que meses de ataques intermitentes en Oriente Medio no son una “guerra”, pues los ataques son “intermitentes”.

“Puedo entender lo que él está diciendo. Mucha gente no lo llama una guerra. Yo lo llamo un conflicto militar porque, para nosotros, es algo menor. No es gran cosa”, declaró el mandatario a la prensa en el Despacho Oval, donde comparó el conflicto con Irán, iniciado hace seis meses, con guerras que se prolongaron durante muchos años, como la de Vietnam.

Trump defendió que Vance dijo “la verdad” cuando el jueves, durante una conferencia, afirmó que él “no lo llamaría una guerra” al referirse al conflicto con Irán, pues “no hay intercambio de fuego en este momento”.

“Ahora mismo no estamos luchando, no hay combates”, insistió el republicano, pese a que Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques en los últimos días en el golfo Pérsico, en un despliegue militar que ha costado a los contribuyentes más de 37 mil 500 millones de dólares y ha dejado 18 militares estadounidenses muertos.

El presidente agregó que el número de muertos estadounidenses en el conflicto contra Irán es relativamente menor en comparación con otras guerras recientes que ha librado a Washington. EU, junto con Israel, sólo han efectuado ataques aéreos en la guerra en territorio iraní, que comenzó el 28 de febrero, y no han desplegado infantería.

“Hicimos Venezuela e hicimos esto. En Venezuela no tuvimos ninguna baja”, expresó mandatario, en referencia a la operación militar de EU en enero para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, con el fin de que enfrentara cargos federales por narcotráfico. “Y en esto perdimos a 18 personas. Y en Vietnam perdimos a 100 mil personas. Y en otros conflictos perdimos a decenas de miles de personas”.

Ante la insistencia de un reportero sobre cómo podía describir el conflicto como “poca cosa” cuando han muerto 18 militares de EU, Trump respondió reiterando su argumento de que el conflicto —que, según dijo al inicio de la guerra, duraría unas semanas— ha permitido desactivar el programa nuclear de Irán.

“Irán no tendrá un arma nuclear porque, si la tuviera, probablemente usted no estaría de pie allí”, expresó.

A pesar de estas declaraciones, el republicano publicó este mismo viernes un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que acusó a los demócratas de querer que EU pierda “la guerra en Irán”. La Administración de Trump suele evitar calificar el conflicto como una guerra formal dado que la ley estadounidense prohíbe las hostilidades durante más de 60 días sin un aval del Congreso. Además, el republicano ha hecho campaña históricamente en contra de los conflictos en el exterior.

ENVIADOS. En un tema paralelo, Trump confirmó que sus emisarios, Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, así como su yerno, Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra.

“Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”, dijo, tras reconocer que esperaba que ese conflicto fuera más fácil de resolver que otros, pero aseguró que Vladimir Putin y Volodimir Zelenski “se odian profundamente”, lo que, según dijo, dificulta las conversaciones de paz.