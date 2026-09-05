Trump minimiza el comercio con México

El presidente estadounidense responde a la prensa, ayer, en la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en plano comercial México no aporta nada de valor más que sólo “tamales calientes” y “tomates”. Desde la Casa Blanca afirmó que si su país dejara de intercambiar bienes, servicios y mercancías con México y Canadá habría un ahorro de 90 mil millones de dólares.

“Perdemos (con México) 195 mil millones de dólares. No tienen nada que necesitamos. Sólo tamales calientes y tomates, no tienen nada que necesitamos. Tenemos petróleo, tenemos todo”, declaró el magnate desde la Oficina Oval.

Pese a las declaraciones, el republicano también comentó que su gobierno tiene una buena relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la “respetan”.

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El Dato: El déficit comercial de Estados Unidos con México cerró julio en 26,309 millones de dólares; el nivel más elevado en los primeros siete meses del año.

De la misma forma, comentó que Estados Unidos “pierde” otros 200 mil millones de dólares con la Unión Europea en cuanto al intercambio comercial.

PROVEEDOR. Los señalamientos de Trump chocan con la realidad. Información de la Oficina del Censo confirma que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos.

En julio el intercambio comercial de México con los estadounidenses acaparó el 17.9 por ciento del total.

Para ponerlo en perspectiva, Canadá —el segundo lugar— concentró 11.8 por ciento y China, el tercer lugar, el 6.9 por ciento. Dicho de otra forma, México saca una ventaja de 6.1 y 11 puntos, respectivamente, contra los canadienses y chinos.

La información estadounidense también arroja que entre enero y julio el déficit comercial con México se ubicó en 128 mil 890 millones de dólares. Cabe recordar que el déficit comercial se ha ampliado de 77.7 mil millones de dólares en 2018 a 197 mil millones de dólares registrados el año pasado.

Por su parte, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que las exportaciones manufactureras son el sostén del comercio exterior mexicanos. Entre enero y julio tuvieron un valor de 432 mil 205 millones de dólares, un avance de 29 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

AMENAZA. Paralelamente a lo dicho en la Casa Blanca, la agencia AP y EFE informaron que Trump amenazó con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, a menos que el banco central de ese país, la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) baje las tasas de interés.

“Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit”, amenazó Trump en su plataforma digital Truth Social.

El mandatario estadounidense afirmó que la ganancia de 162 mil puestos de trabajo no agrícolas registrados en julio, “superan todas las estimaciones” de analistas, por lo que insistió en que la fortaleza de la economía convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

“¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los ‘viejos tiempos’. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!”, advirtió.

El dato de la nómina no agrícola hizo que el peso mexicano tocara su nivel más bajo del año y se apreciara el viernes un 0.17 por ciento respecto del dólar.