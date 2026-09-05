Peso cierra en nivel más bajo del año

La moneda mexicana continúa fuerte en su paridad frente al dólar. El tipo de cambio se ubicó en su nivel más bajo en 2026 al tocar los 16.85 unidades por cada billete verde en la sesión intradía, de acuerdo con información de Bloomberg.

Al cierre de la jornada del viernes 4 de septiembre, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.17 por ciento respecto al jueves. Mientras que en la semana la divisa mexicana tuvo una ganancia de 0.64 por ciento, con base en información de Banco de México.

Los factores que impulsaron la ganancia de la moneda mexicana fueron el reporte estadounidense de las nóminas no agrícolas y el equilibrio en la balanza de riesgos entre la inflación y el pleno empleo para la Reserva Federal (Fed), de acuerdo con los analistas de Monex.

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Los expertos explicaron que en agosto, las nóminas no agrícolas registraron un sorpresivo repunte a 162 mil plazas, frente a la cifra previa de 21 mil plazas, al tiempo que superaron a las previsiones del mercado de 55 mil puestos nuevos.

Con ello se confirma que el promedio de enero a agosto de 2026 se ubica en 80 mil puestos, cifra superior al de 20 mil plazas para el mismo periodo de 2025, pero inferior respecto a las comparaciones de 2024 y 2023.

“Lo anterior sugirió un mercado laboral estable con señales de recuperación, pero no lo suficientemente fuerte para garantizar un incremento de 25 puntos base al rango objetivo de la tasa de fondos federales el 16 de septiembre”, explicaron en su análisis.

La tasa de interés de la Fed se ubica en un rango de 3.50 y 3.75 por ciento. El 16 de septiembre es la reunión de política monetaria de la Fed.