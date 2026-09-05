PIB de turismo crece más que en EU y Canadá

EL Consejo Mundial de Viajes y Turismo en su edición 2026 se realizó en Cancún. El WTTC, por sus siglas en inglés, sostuvo encuentros con hoteleros mexicanos de cara a nuevas políticas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, de acuerdo con el más reciente Estudio de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), México lideró el crecimiento del sector turístico en Norteamérica durante 2025 y con ello la actividad económica se afianzó en la economía local.

“México está demostrando que tiene la capacidad de crecer y competir al más alto nivel. Los resultados del WTTC confirman la fortaleza de nuestro sector turístico, que durante 2025 tuvo un mayor dinamismo que Estados Unidos y Canadá, al tiempo que se mantiene entre los principales mercados turísticos del mundo”, destacó.

De acuerdo con el organismo internacional, encabezado por Gloria Guevara, en 2025 la contribución de viajes y turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 1.8 por ciento, frente a 0.9 por ciento en Estados Unidos y 1.2 por ciento en el país de la hoja de maple.

El Tip: EL año pasado el turismo creció 4 por ciento anual a 11.6 billones de dólares. La actividad económica emplea a 366 millones de personas a nivel mundial.

A la par, en el gasto de visitantes internacionales, México registró un crecimiento de 3.5 por ciento, mientras que Estados Unidos tuvo una disminución de 4.6 por ciento y Canadá de 3.5 por ciento.

Además de ello, el estudio del WTTC ubicó a México en el cuarto lugar mundial por la contribución directa de viajes y turismo al PIB con 149 mil 400 millones de dólares en 2025, solo por debajo de Estados Unidos, China y Alemania.

De la misma manera, el país ocupó la cuarta posición global en gasto destinado a viajes de placer y ocio con 237 mil 900 millones de dólares, también detrás de los tres países antes mencionados.

8.1 millones de viajeros ingresaron a México en junio de 2026

Josefina Rodríguez Zamora destacó que el desempeño del sector turístico representa una oportunidad para continuar fortaleciendo su impacto en la economía nacional. Además de que genera beneficios para los destinos y las comunidades.

“Estos resultados muestran que tenemos una industria fuerte, competitiva y con capacidad de crecimiento. Nuestro objetivo es que esta fortaleza se traduzca en más oportunidades, bienestar y prosperidad compartida”, afirmó Rodríguez.