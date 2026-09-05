A 9 días de tragedia en Nepal rescatan a 2 sobrevivientes

Socorristas rescatan con vida a un trabajador de un túnel en la zona de Rasuwa, ayer.

Rescatistas en Nepal extrajeron con vida ayer a dos trabajadores de un túnel hidroeléctrico, lo que aumentó las esperanzas de llegar a decenas de operarios más que se creen están atrapados nueve días después de que unas letales inundaciones arrasaron pueblos y sumergieron la región del Himalaya en lodo y escombros.

Los rescatistas escucharon por primera vez voces desde el interior del túnel el viernes por la mañana, lo que les permitió localizar a los operarios. Las imágenes muestran a un rescatista cargando a uno de los trabajadores, cubierto de lodo, sobre su espalda, mientras soldados a ambos lados lo ayudaban.

El Dato: La agencia de desastres de Nepal estimó el viernes que las inundaciones causaron al menos 2,500 millones de dólares en daños en infraestructura y propiedades.

Uno de los rescatados contó que dentro del túnel había más personas con vida, explicó el portavoz del ejército. La búsqueda continúa.

“No puedo explicar lo que estamos sintiendo en este momento. Estamos agradecidos a Dios”, dijo a AP Amir Maharjan, hermano de uno de los rescatados.

Ambos hombres fueron trasladados por aire a un hospital en Katmandú, y Maharjan dijo que su familia iba camino del centro. Uno de los sobrevivientes estaba en estado crítico, según un comunicado de la oficina del primer ministro nepalí.

500 trabajadores se cree que están atrapados en túneles

Las autoridades dijeron que se trataba de un capataz mecánico y un supervisor mecánico. Ambos fueron rescatados de un túnel en la planta de Trishuli 3A.

Cerca de 900 trabajadores de 12 proyectos hidroeléctricos siguen desaparecidos en Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en túneles, de acuerdo con las autoridades. Se cree que unos 115 estarían en el túnel de Trishuli 3A, según la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal.

Al menos mil 295 personas perdieron la vida en las inundaciones del 26 de agosto, que probablemente fueron causadas por el colapso de un glaciar, y cuatro mil 898 siguen desaparecidas, dijo la agencia de gestión de desastres del país. China reportó el miércoles por la noche 21 fallecidos y 541 con paradero desconocido en el lado tibetano de la frontera.