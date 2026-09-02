EU bombardea más objetivos en Irán y crecen tensiones

Estados Unidos bombardeó ayer objetivos en Irán por segunda vez en una semana, en medio del aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y después de los recientes ataques iraníes contra instalaciones militares de EU en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas comenzaron los ataques a las 12:00 horas locales, contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), sin precisar los lugares alcanzados.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, señaló el Centcom.

TE RECOMENDAMOS: Operativo abarca 30 días Detienen a más de 2 mil migrantes en Nueva York

El Dato: El líder supremo de Irán, Mojatba Jamenei, afirmó que las fuerzas armadas de su país tienen “lecciones inolvidables” reservadas para Washington.

Asimismo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que la nueva ofensiva de su país estaba “justificada” y advirtió que Irán enfrentaría ataques de mayor escala si respondía.

En una publicación en Truth Social, el magnate señaló que los ataques fueron una represalia por el supuesto intento iraní de colocar minas marinas en el estrecho de Ormuz y por el lanzamiento de ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania.

“Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, recibirá otro golpe mucho más duro y de mayor envergadura, pero no será el mayor ataque de todos, que está al acecho”, advirtió.

2 alertas de drones emitió Bahrein a la población

Más tarde, afirmó que no obligará a Irán a volver a la mesa de negociaciones. “Me gusta mucho más nuestra posición actual, con el control casi total del estrecho de Ormuz y su economía colapsando por completo”, escribió en Truth Social.

Añadió que Irán estaba “dejándose llevar por lo inevitable” y preguntó: “¿Cuándo se levantará el pueblo iraní y luchará?”.

OBJETIVOS ESTADOUNIDENSES. Medios estatales iraníes informaron que los ataques de EU se extendieron por distintas zonas del sur del país. La agencia Fars reportó que una vivienda cercana a la ciudad de Sirik fue alcanzada y que cuatro personas, entre ellas un niño, murieron. El ataque ocurrió durante una boda y dejó más de 68 heridos, mientras las labores de rescate continuaban.

50 por ciento ha subido el precio del crudo este año

La misma agencia señaló que una zona residencial de la ciudad costera de Kuhestak, en la gobernación de Hormozgan, también fue atacada.

Los medios iraníes informaron de ofensivas contra Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Konarak, Chabahar, Jask, Sirik, Lavan y Asluyeh. La televisión estatal IRIB aseguró que una fábrica de harina de pescado en Qeshm y varios objetivos civiles en Hormozgan fueron alcanzados.

Así como un muelle pesquero y una torre de la autoridad portuaria en Sirik, además de un ataque contra el aeropuerto de Jiroft, en el sureste del país.

El Tip: Irán DIJO que los ataques contra EU en la región continuarán hasta que se arrepientan de sus crímenes.

LA RESPUESTA. En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que sus combatientes comenzaron una “respuesta de consternación a los agresores” por los ataques a la población, mientras continuaban las ofensivas de EU. En un comunicado, los cusó de realizar “ataques ciegos y desesperados” contra distintos lugares, incluidas zonas civiles.

“Los valientes guerreros de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzaron una contundente respuesta a los agresores”, afirmó la corporación, que aseguró haber derribado el dron avanzado número 50 MQ-9 del Ejército estadounidense. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohebi, advirtió que Washington enfrentará un “castigo severo” y aseguró que Estados Unidos lamentará la ofensiva. A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y el Cuartel General de Jatam al-Anbiya prometieron responder a los bombardeos.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber lanzado un ataque balístico contra los barracones de marines estadounidenses en Camp Titin, una instalación militar cerca de Aqaba, Jordania, y aseguró haber causado bajas y destruido instalaciones y helicópteros.

ESCALADA REGIONAL. En Kuwait, el ejército afirmó responder a los ataques de drones hostiles de Irán. Indicó que los interceptaron y las autoridades instaron a la población a seguir las medidas de seguridad. Mientras que en Jordania, el ejército afirmó que 13 misiles entraron en el espacio aéreo del reino. Diez de ellos fueron destruidos, mientras que tres lograron penetrar en zonas remotas.

En Bahrein se instó a la población a buscar refugio después de que Irán anunciara el lanzamiento de lo que describió como un ataque con drones a gran escala contra la base aérea de Sheikh Isa, dirigido contra instalaciones de radar y zonas donde se habían concentrado fuerzas estadounidenses.

RESPALDO DE MOSCÚ. Más temprano, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país vencerá en su enfrentamiento con EU durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Kirguistán. “Estoy convencido de que venceremos”, afirmó el mandatario, quien calificó de injustificables las acciones de Estados Unidos contra Irán.

Masud Pezeshkian recordó que continúa vigente el Memorando de Entendimiento firmado en junio entre Washington y Teherán y aseguró que Irán responderá de manera recíproca si EU vuelve a cumplir sus compromisos.

Vladimir Putin respondió que Rusia admiraba el “coraje y estoicismo” de Irán y afirmó que Moscú buscaba ayudar a Teherán durante el conflicto.

La OCS integrada por países como Rusia, China e Irán, respaldó la soberanía e integridad territorial iraní y pidió resolver el conflicto por vía diplomática.