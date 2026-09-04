EU investiga ataque a boda en Irán que mató a cinco personas

ESCOMBROS rodean las casas dañadas tras un presunto ataque cerca de una celebración nupcial en Kuhistik, Sirik, Irán, ayer

Estados Unidos anunció ayer que investiga el ataque que alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en el sur de Irán y que dejó cinco personas muertas, mientras Teherán acusó a Washington de cometer crímenes de guerra y advirtió que habrá represalias.

El bombardeo ocurrió la noche del martes en el pueblo de Kuhestak, en la provincia de Hormozgan. Los proyectiles alcanzaron el inmueble donde se realizaban los festejos. El saldo inicial fue de cuatro fallecidos, entre ellos un niño de cuatro años, pero murió una de las personas que estaban gravemente heridas.

Las autoridades iraníes informaron que 70 personas recibieron atención hospitalaria y que 11 permanecen internadas, cinco de ellas en cuidados intensivos. En los primeros reportes se había informado de 68 heridos, de los cuales 50 fueron hospitalizados.

El Dato: El vicepresidente de EU, JD Vance, descarta conversaciones a menos que Teherán detenga los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, rechazó que las Fuerzas Armadas de su país tengan como objetivo a civiles y aseguró que Washington revisa lo ocurrido. “Estados Unidos nunca ataca a civiles en combate. Jamás lo haremos. Nunca lo hemos hecho”.

JD Vance dijo que se mostró “sumamente escéptico” ante la información difundida por medios estatales iraníes y sostuvo que Estados Unidos aún no cuenta con datos concluyentes para establecer qué sucedió. Afirmó que la investigación busca determinar si hubo un error y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el impacto.

El vicepresidente también evitó describir la confrontación con Irán como una guerra. Aseguró que las principales operaciones militares estadounidenses duraron unas seis semanas desde el 28 de febrero y sostuvo que Washington logró destruir instalaciones nucleares iraníes.

18 iraníes murieron en el último ataque de EU

ACUSACIONES. El Ministerio de Exteriores iraní calificó el miércoles el ataque contra la boda como un crimen de guerra y una grave violación del derecho internacional. También lo relacionó con otros bombardeos registrados desde el inicio de las hostilidades.

Teherán comparó el episodio con los ataques contra una escuela de Minab, donde murieron más de 100 estudiantes y profesores, y con otro ataque en Lamerd que dejó 21 fallecidos. Ambos ocurrieron el primer día de la guerra. En julio pasado, la Casa Blanca confirmó que el Pentágono continuaba investigando el ataque contra la escuela de Minab.

Por su parte, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, afirmó que la muerte de las víctimas de la boda no quedará sin respuesta y calificó el bombardeo como un ataque criminal y terrorista. El comandante sostuvo que la Guardia Revolucionaria protegerá la seguridad del país y señaló como responsables a Estados Unidos y al “sionismo”.

175 personas fallecieron en una escuela en Minab

PAÍSES DE LA REGIÓN. Asimismo, el vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref, afirmó que los últimos bombardeos estadounidenses provocaron un cambio en la doctrina de defensa de su país. Advirtió que la respuesta de Teherán será “desequilibrada” y “agresivamente desestabilizadora”.

Mohamed Reza Aref también advirtió sobre posibles consecuencias económicas para Estados Unidos y afirmó que los estadounidenses deberían pensar en el abastecimiento de gasolina y combustible. El Ejército iraní afirmó el jueves que atacó bases estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos como parte de una nueva fase de represalias.

Según la televisión estatal iraní, las fuerzas de ese país atacaron sistemas de comunicación por satélite, almacenes de equipamiento y zonas relacionadas con aeronaves en la base Ahmed al Jaber, en Kuwait. También aseguraron haber atacado sistemas de radar estadounidenses en la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

El Ejército iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense tendrá una respuesta “dura y devastadora”.

Kuwait confirmó que enfrentó un ataque iraní y señaló que sus sistemas de defensa antiaérea respondieron ante misiles y drones. Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos no habían emitido una declaración sobre esos ataques.

BARCOS, EN ESTRECHO. En tanto, el Ejército estadounidense informó que escoltó el martes a 40 buques mercantes que transportaban unos 18 millones de barriles de crudo a través del estrecho mientras ambos países intercambiaban ataques, según CNN, que citó a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con las operaciones.

Ese volumen fue el mayor movimiento de petróleo por el estrecho desde el inicio del conflicto. Antes de la guerra, unos 20 millones de barriles transitaban diariamente por esa vía.

Durante la operación, las fuerzas estadounidenses utilizaron recursos aéreos, marítimos y espaciales para proteger a los buques y responder a ataques iraníes. También neutralizaron misiles de crucero antibuques.

Washington mantiene como prioridad impedir que Irán ataque embarcaciones comerciales y controlar el movimiento de petróleo desde sus puertos. El Comando Central estadounidense recibió instrucciones para concentrar sus esfuerzos en Ormuz.

El martes, Estados Unidos atacó cerca de 60 objetivos militares alrededor del estrecho, entre ellos defensas aéreas, radares, activos marítimos, instalaciones relacionadas con minas y centros de comunicaciones, mientras escoltaba a los buques.