Israel impulsa la salida de palestinos

Itamar Ben Gvir afirmó que la propuesta cobró fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara fomentar la emigración desde Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó ayer un plan para promover la salida “voluntaria” de 1.86 millones de personas de la Franja de Gaza en un plazo de siete años.

El proyecto, denominado “Desconexión 710”, contempla una oficina gubernamental, acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y apoyos económicos para quienes abandonen el enclave.

La propuesta establece como meta la salida de 250 mil personas durante el primer año, 1.11 millones en tres años y 1.86 millones al concluir el séptimo año.

Entre sus 12 principios figura que cada salida tenga el aval de un país receptor, la apertura de un expediente individual y la prioridad para familias completas. También plantea distintas vías migratorias, compensaciones a terceros países y ayuda económica para emigrantes durante sus primeros 24 meses fuera de Gaza.

Itamar Ben Gvir calculó una inversión inicial de 10 mil millones de séqueles, con un financiamiento adicional de hasta 50 mil millones, sujeto a participación internacional y a acuerdos con países receptores. También citó encuestas que, según dijo, muestran respaldo mayoritario en Israel y disposición de algunos residentes de Gaza a una salida permanente.