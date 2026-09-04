Agente de ICE, acusado de mentir por tiroteo

En Minneapolis, agentes del ICE dispararon municiones y proyectiles con gas pimienta a la comunidad mientras protestaban por un tiroteo a principios de enero.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Christian Castro, fue acusado por un gran jurado federal de mentir sobre los hechos que llevaron al disparo contra un inmigrante venezolano en Minnesota, en enero pasado.

Una persona familiarizada con el caso dijo que Christian Castro enfrenta seis cargos por hacer declaraciones falsas ante investigadores. Las acusaciones todavía no son públicas y se harán oficiales una vez que se quede bajo custodia.

Se trata de la primera acusación conocida del Departamento de Justicia contra un funcionario federal de inmigración por irregularidades cometidas durante la operación de Minneapolis, parte de la campaña de deportaciones.

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El Tip: El Departamento de Seguridad Nacional suspendió al agente Christian Castro y mantiene abierta una investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles.

El agente ya enfrenta cargos estatales en Minnesota por disparar y herir en la pierna a Julio César Sosa-Celis el 14 de enero, en medio de una operación de agentes de ICE que provocó semanas de protestas.

Los fiscales federales habían acusado inicialmente a César Sosa-Celis, de 24 años, y a otro hombre de atacar a un agente con una pala para nieve y el palo de una escoba. Sin embargo, retiraron esos cargos después de que las imágenes de vigilancia y otras pruebas contradijeran la versión atribuida a Castro.

90 días pasó el agente del ICE en la cárcel

LOS HECHOS. De acuerdo con los fiscales de Minnesota, el agente disparó al ciudadano venezolano en la parte posterior de la pierna a través de la puerta del departamento donde se encontraba.

El incidente ocurrió después de que agentes de ICE intentaran detener una camioneta vinculada con un inmigrante indocumentado llamado Joffre Barrera. Alfredo Alejandro Aljorna, primo de César Sosa-Celis y conductor de DoorDash, iba al volante y se alejó de los agentes.

César Sosa-Celis relató que Alfredo Alejandro Aljorna salió de la camioneta y que un agente de ICE lo derribó cerca de su departamento. Después, pidió a su primo que entrara. Una vez que ambos estuvieron detrás de la puerta, escuchó un disparo y se dio cuenta de que había recibido un impacto en la pierna.

El agente Christian Castro y otro compañero fueron puestos en licencia administrativa. Los fiscales federales dijeron posteriormente ante un juez que los elementos habían hecho “declaraciones falsas” bajo juramento.

El agente también enfrenta cargos estatales por presentar un informe falso, después de que supuestamente informara a sus superiores en el Departamento de Seguridad Nacional que el venezolano César Sosa-Celis y otras personas lo habían atacado con una pala de nieve y una escoba. La evidencia en video contradijo esa versión.

IMPUTACIÓN MAYOR. El Departamento de Justicia todavía evalúa si presentará cargos contra Christian Castro por violaciones de derechos civiles. Una fuente señaló que aún no existe una decisión formal al respecto.

A principios de esta semana, el fiscal federal Matt Evans fue despedido después de que ProPublica informara que comunicó a los abogados de César Sosa-Celis que funcionarios del Departamento de Justicia habían detenido sus esfuerzos para presentar cargos federales más graves por el tiroteo.

Matt Evans es investigado por presunta obstrucción de una pesquisa de un gran jurado. Una respuesta automática de su correo electrónico señaló que se encontraba de licencia.