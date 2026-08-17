Ucrania lanza drones contra Rusia

Humo de un almacén de bayas en Moscú después del ataque ucraniano, ayer.

KIEV lanzó cientos de drones contra Moscú ayer en uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra. Rusia informó que derribó 822 aparatos y reportó al menos seis muertos.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que unos 600 drones se dirigieron hacia la capital. En la región de Moscú murió un hombre de 83 años tras el impacto de un aparato contra una vivienda.

Mientras que en Rostov, cinco personas murieron tras un ataque con más de 150 drones. Varias casas y una estación de tren resultaron dañadas. También se incendió un almacén de Wildberries en Podolsk. Rusia respondió con ataques contra Ucrania. Misiles alcanzaron Kryvi Rih, donde murieron dos personas y 14 resultaron heridas. Otra persona murió en Sumy. Un mercado de libros de Kiev también fue alcanzado.

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La compañía ArcelorMittal informó que su planta siderúrgica en Kryvi Rih sufrió daños y suspendió parcialmente sus operaciones.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia lanzó durante la última semana más de mil 550 drones, casi mil 560 bombas guiadas y 62 misiles. Asimismo, en Rumania, un F-18 español derribó un dron que ingresó a su espacio aéreo. Fue el cuarto aparato derribado este año sobre este país.