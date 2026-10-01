¿Qué es el pentobarbital, el fármaco utilizado en la ejecución fallida de Christa Pike?

Luego de haber estado por 30 años en el corredor de la muerte, por la noche de este miércoles Christa Pike sería ejecutada en Tennessee; sin embargo, el procedimiento realizado falló.

Las autordades de Tennessee informaron que todos los pasos dentro del procedimiento establecido para la ejecución de Christa Pike se siguieron, por lo que se realizará una investigación exhaustiva para determinar qué fue lo que falló.

Previamente los abogados de Christa Pike, y la propia sentenciada a muerte, habían externado su preocupación sobre el prodecimiento, ya que Pike presentaba algunos problemas físicos que podrían intervenir de manera negativa durante el procedimiento.

Pese a que se suspendió el procedimiento temporalmente antes de que se efectuara la ejecución de Pike a las 10:00 horas del miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos canceló la apelación, por lo que el procedimiento fue retomado durante la noche.

Luego de que las dos inyecciones de pentobarbital suministradas a Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend fallaran, esta fue trasladada a un hospital cercano.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo que el fallo durante la ejecución de Christa “no debería haber sucedido”, y suspendió la última ejecución que estaba programada para este 2026.

Christa Pike still alive, ‘snoring’ after 2 lethal injections as chaos envelops Tennessee execution: lawyer#ChristaPike pic.twitter.com/bo8ysEmTgR — Breaking X (@BreakingXAlerts) October 1, 2026

¿Qué es el pentobarbital?

El pentobarbital es un medicamento que deprime el sistema nervioso central, por lo que generalmente se utiliza como un sedante, y anticonvulsivo; sin embargo, este puede provocar la muerte cuando se suministra una dosis elevada.

Este medicamento barbitúrico era usado como un tratamiento del insomnio y la ansiedad, pero actualmente se utiliza frecuentemente en veterinaria, pues es el medio empleado para la eutanasia humanitaria en animales.

El pentobarbital se encuentra en los siguientes medicamentos:

Nembutal

Pentosol

Pentobarbital sódico

Repocal

Sopental

🚨COURT UPDATE: Christa Pike’s legal team filed an Emergency Motion to Halt and Stay Execution following her botched lethal injection tonight.



​According to the court document, counsel witnessing the execution reported that:

​Both syringes of pentobarbital were administered at… pic.twitter.com/nPDx0v8du1 — Amy Leigh (@IAmyLeigh) October 1, 2026

Cuando se tiene una sobredosis de pentobarbital, se pueden presentar los siguientes síntomas:

Visión borrosa o doble, movimiento rápido de los ojos de un lado a otro

Coma, o disminución del nivel de consciencia y falta de reacción

Confusión

Mareos

Somnolencia, cansancio, desmayo

Náuseas

Erupción cutánea o ampollas

Shock, o presión sanguínea extremadamente baja

Respiración lenta o ausencia de respiración

Estupor, o disminución del nivel de alerta

Dificultad en el habla

Debilidad, movimiento descoordinado, marcha inestable

Las personas que tienen una sobredosis de pentobarbital pueden recuperarse entre 1 y 5 días después de que se inicie un tratamiento apropiado, mientras que aquellas que entren en un coma prolongado pueden tener discapacidad permanente.

🚨 BREAKING: FIRST MEDIA WITNESSES SPEAK AFTER CHRISTA PIKE’S EXECUTION — AND THEY STILL DON’T KNOW IF SHE’S DEAD



This video clip was literally just recorded live. More coming.



Pike was given the lethal-injection drugs, but when these witnesses came out to speak, they said they… pic.twitter.com/LI70FCoDPU — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) October 1, 2026

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