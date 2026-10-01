¿Qué va a pasar con Christa Pike luego de sobrevivir a la inyección letal en su ejecución?

La ejecución con inyección letal de Christa Pike no salió conforme lo esperado, pues desde las primeras horas del 30 de septiembre se enfrentaron a una serie de circinstancias inesperadas, incluyendo el fallo del medicamento suministrado.

Christa Pike era la única mujer en el corredor de la muerte, y el 30 de septiembre se convertiría en la primera en ser ejecutada después de dos siglos; sin embargo, este 1 de octubre continúa con vida.

Pese a que durante la mañana del miércoles se suspendió la ejecución de Christa Pike, más tarde la Corte Suprema anuló la apelación y el proceso fue retomado durante la noche; sin embargo, este falló.

Ambulances outside to take Christa Pike to the hospital after two lethal injections of pentobarbital were administered and had no effect.

Apparently she fell asleep and was snoring ..

Her lawyer cites difficulty accessing veins . pic.twitter.com/Rar6x2ZJ4D — Leah Rain ✝️🇺🇸🎸🏝️ (@LeahRain77) October 1, 2026

¿Qué va a pasar con Christa Pike?

Luego de recibir dos inyecciones letales en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, ubicada en Nashville, Christa Pike continuaba respirando, por lo que gue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital letal, y sus abogados emitieron un comunicado en el que se informó que el estado de Tennessee falló en la ejecución legal, y que no les complacía tener la razón.

Esto debido a que una de las razones por las que se apeló sobre la sentencia de Christa Pike fue que ella dijo no estar preocupada de ser ejecutada, sino que tenía preocupación sobre la manera en la que se realizaría el procedimiento.

“Las preocupaciones planteadas por la Sra. Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado y ausencia de atención médica de emergencia cuando las cosas inevitablemente salen mal; todo ello bajo un protocolo que permanece envuelto en el secreto” dijo su abogado.

Adicionalmente, la representación legal de Christa Pike había solicitado una alternativa a la inyección letal estándar al considerar que el protocolo podría tener numerosos problemas, incluyendo el calibre de las venas de Pike, quien además padece trombocitos.

Debido a que no existe un procedimiento específico a seguir si es que una persona no muere luego de recibir dos inyecciones letales, hasta el momento se deconoce qué pasos se seguirán, y cuándo será retomado el procedimiento.

La portavoz del Departamento Correccional del estado, Dorinda Carter, precisó que siguieron todos los pasos que están en el protocolo de ejecución legal, por lo que no hay procedimientos dentro del protocolo que no hayan aplicado durante la noche del 30 de septiembre.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó que se realice una revisión al procedimiento para determinar la causa del fallo; además, suspendió las ejecuciones pendientes que estaban programadas para este 2026.

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