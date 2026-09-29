¿Cuándo y dónde será ejecutada Christa Pike, la primera mujer del corredor de la muerte en 200 años?

Christa Pike recibió una condena de muerte a los 18 años de edad, y luego de más de tres décadas de espera, este 2026 se convertirá en la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más 200 años.

En 1995 el asesinato de una joven de 19 años de edad recibió mucha atención mediática debido a la brutalidad de este y una peculiar marca en el pecho de la víctima, un pentagrama asociado a un símbolo satánico.

Christa Pike admitió su responsabilidad por el asesinado de una compañera de clases, Coler Slemmer, y debido a esto el 30 de marzo de 1996 recibió una sentencia de muerte, lo que la convirtió en la mujer más joven de la última década en recibir dicha pena.

Christa Pike ı Foto: Especial

Desde que recibio su condena y hasta la actualidad, los abogados de Christa Pike han buscado que esta no sea ejecutada; sin embargo, los intentos han sido en vano, por lo que pronto será ejecutada.

Los motivos detrás de la petición de indulto para Pike son abusos sexuales de los cuales fue víctima durante su desarrollo, un mal ambiente familiar, y enfermedades mentales no tratadas como estrés postraumático y bipolaridad.

Christa Pike nunca negó su responsabilidad, por lo que incluso en su solicitud de indulto declaró que le llevó muchos años entender la gravedad de sus actos y aceptar las vidas que afectó: “Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen” escribió Pike.

Ejecución de Christa Pike

La ejecución de Christa Pike está programada para este miércoles 30 de septiembre del 2026, y ocurrirá a las 10:00 horas en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee.

🚨 CHRISTA PIKE, 1998 — MAKING HER CASE FOR MERCY FROM DEATH ROW



This was a Fox Files exclusive interview filmed in 1998 inside Pike’s prison cell at the Tennessee Prison for Women in Nashville, when she was 22 years old and the youngest woman on death row in the country.… pic.twitter.com/D8dHZZbbvA — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) September 29, 2026

Además de ser la primera mujer sentenciada a pena de muerte en Tennessee después de más de 200 años, esta condena convierte a Christa Pike en la primera persona en ser ejecutada desde 1976, cuando se restableció dicha pena capital.

Christa Pike was sentenced to death in 1996 for a crime she committed at 18. She’s spent 30 years on death row and is set to become the first woman executed in Tennessee in over 200 years on Sept 30, 2026. pic.twitter.com/gzovlgMhJl — 𝕄𝕒𝕓𝕠𝕤𝕤𝕠 (@maboss_1) September 26, 2026

Pike ha asegurado que, tras haber permanecido tres décadas en el corredor de la muerte, no tiene miedo a morir; sin embargo, por medio de una carta aseguró que el proceso le inquieta.

“Quisiera expresar mi gratitud a todos los que me han apoyado durante estos días difíciles. He sentido más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida... Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No temo a la muerte; solo me inquieta el proceso” escribió Christa Pike.

Carta de Christa Pike ı Foto: Especial

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