Sheinbaum niega conceder indulto a Mario Aburto: ‘es asunto de Estado’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó conceder indulto a Mario Aburto, señalado del magnicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, por ser un asunto de Estado.

En días recientes, el hijo del excandidato priista y hoy senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas reiteró su petición a que la Presidenta indulte a Aburto, como una manera de cerrar este capítulo en la historia reciente de México.

Al respecto, la mandataria federal comentó que, al tratarse del crimen cometido contra un exaspirante presidencial, se trata de un asunto de Estado y no depende sólo de la voluntad de quien ocupe la Presidencia de la República.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado. Entonces, no es un asunto de indulto de una presidenta”, dijo.

La presidenta @Claudiashein rechazó indultar a Mario Aburto y afirmó que su caso es “un asunto de Estado”. La declaración surge luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas pidiera considerar el indulto para cerrar el caso.



Sheinbaum aseguró que no es una decisión que… pic.twitter.com/2rbSw7vHAX — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 24, 2026

Por su parte, el senador reaccionó a la negativa de la Presidenta, y acusó que el caso se usa con fines políticos desde que ocurrió, afirmando que no es un tema exclusivo de la administración actual.

“Yo ya lo perdoné hace muchos años, a mí se me hizo justicia el día que nacieron mis hijos”, expresó el senador sobre Mario Aburto.

Calificó la politización del asesinato de Colosio como una “perversidad” por lo que pidió dar un carpetazo al tema y dejar “que México sane y ver hacía adelante”

De igual forma, afirmó que “La Presidenta tiene la facultad, lo que no tiene es la voluntad, como no la ha tenido ninguno de sus antecesores”.

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LMCT