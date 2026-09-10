Van a juicio acusados de asesinato múltiple

Una jueza determinó vincular a proceso penal a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” por su posible participación en el multihomicidio del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez (conocido como Honas), su familia y una trabajadora del hogar.

En la continuación de la audiencia inicial, que duró ayer cerca de nueve horas y que se celebró en el penal de Barrientos, la jueza concedió cuatro meses para concluir la etapa de la investigación complementaria del caso.

La diligencia se inició el sábado 5 de septiembre, cuando el agente del Ministerio Público expuso los datos vinculatorios.

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Al término del evento, la autoridad judicial impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentan cargos por los delitos de homicidio doloso, feminicidio y maltrato animal.

El Dato: ANTES de presuntamente cometer el multihomicidio, Diego Sebastián “N” fue investigado por violencia familiar y una adulta mayor lo denunció por amenazas en 2026.

Durante la audiencia se expuso que el pequeño de cinco años, hijo del músico y su esposa, y sobreviviente de la masacre, identificó a Diego Sebastián como la persona que se encontraba en su casa el día en el que ocurrió el crimen múltiple, aunque el niño aún no ha declarado formalmente ante el Ministerio Público por encontrarse en estado de shock.

Asimismo, el asesor legal de las víctimas, Hugo Salgado, solicitó a la jueza la intervención de las comunicaciones y que se investigue a la esposa de Diego Sebastián, identificada como Paola “N” y quien aparentemente viajó a España, para rastrear las cuentas de ambos, en razón de que hay indicios de posibles transferencias de criptomonedas desde el departamento de las víctimas.

70 años de prisión es la pena máxima por homicidio en México

PENALIDADES. La Fiscalía General del Estado de México informó que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” podrían ser sentenciados a una condena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima, en tanto que, por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes, podrían alcanzar una pena de tres a seis años de prisión; asimismo, por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de cinco a 10 años de prisión.

La fiscalía también informó que la investigación logró establecer que el intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo en que ambos imputados permanecieron dentro del fraccionamiento residencial Grand Viure en Atizapán, acorde con los registros de entradas y salidas de este lugar.

Los actos de investigación permitieron establecer que un día antes, es decir, el 31 de agosto, y durante la mañana del día de los hechos, Diego Sebastián le instruyó a Gerardo “conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”, con el propósito de maniatar a las víctimas.

Al investigar el vehículo en el que los acusados arribaron al fraccionamiento, se identificó que tenía placas de circulación “sobrepuestas”; sin embargo, se logró ubicar la unidad en el fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, en donde fue asegurado.

Por otra parte, se advirtió que el arma de fuego con la que las víctimas fueron privadas de la vida, presuntamente estaba provista de silenciador.

De acuerdo con la fiscalía, Diego Sebastián reconoció que la desarmó y aventó a una barranca, tras cometer el crimen.

Las pesquisas desarrolladas también acreditaron que los vecinos no escucharon sonidos asociados a detonaciones de arma de fuego, por lo que esta circunstancia guarda correspondencia con lo manifestado por el investigado.

Finalmente, se mencionó que se cuenta con información de que los detenidos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en “criptomonedas”, por lo que tratarían de localizar en el departamento “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins” y, una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” dos millones de pesos “por la ayuda”.

En suma, los fiscales han presentado hasta 70 elementos de prueba en contra de los presuntos responsables del homicidio múltiple cometido el 1 de septiembre.

DENUNCIAN TORTURA. En entrevista con El País, Rodrigo Pastrana, representante del despacho Sabag Becker & Gerrit Cohen, dio a conocer que Diego Sebastián “N” “perdió la cabeza y está fuera de sí”, debido a los presuntos golpes y torturas que enfrentó en el penal.

“Sebastián perdió la cabeza. Nos hemos entrevistado después de la audiencia del sábado y es una persona fuera de sí”, explicó el penalista.

“Está sufriendo diversas alucinaciones, con una idea errada de la realidad. Lamentablemente, cuando una persona está fuera de sí, por el motivo que sea… Este cuate ha sido golpeado, torturado, desde hace más de seis días, y posiblemente esos golpes también lo están dejando loco. Y realmente, cuando una persona está así, es muy difícil poder explicarle nada”, añadió.

“No está al 100 por ciento para entender y tomar decisiones. Y a partir de ahí, es como si quisieras defender a un mueble”, manifestó el abogado.

También reveló que es casi un hecho que, al término de la audiencia, dejarán el caso, debido a que hay diferencias con la familia de Diego Sebastián “N” sobre la estrategia legal.

“No coincidimos en algunos principios, valores y entendimiento de las cosas con Sebastián y su familia. Hay cosas que nosotros, como garantes del proceso, estamos dispuestos a hacer, y hay otras que no”, explicó Pastrana.

“Hay ciertas líneas de defensa que Sebastián y su familia quieren que explotemos, que nosotros, por una cuestión de ética profesional, no estamos dispuestos a hacer. Porque no es lo correcto, porque nosotros estamos peleando con base en una verdad. Todos los elementos que manejamos en la primera audiencia son elementos bastante técnicos, de deficiencias reales de la fiscalía, sin inventar nada, sin argumentar payasadas o cosas inexistentes”, argumentó, sin ahondar en qué vías son las que quiere explotar la familia en el terreno judicial.