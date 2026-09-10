Esteban Villegas llama a construir juntos el futuro de México en su cuarto año de resultados

Destacó acciones en Casa Hogar, entre ellas la creación de Villa Esperanza y Casa Hogar Laguna.

“Nuestro mejor momento está por suceder.” Con este mensaje, el Gobernador Esteban Villegas Villarreal habló de cuatro años de resultados y de un Durango que hoy tiene mejores condiciones para mirar hacia adelante. Agua, inversión, empleos, educación, salud y apoyos para las familias forman parte de este camino. Tenemos memoria, tenemos futuro.

Llama a los jóvenes a soñar en grande, no tener miedo a equivocarse y levantarse cuando caigan ı Foto: Especial

El futuro, dijo Esteban, está especialmente en los jóvenes. Les pidió soñar en grande, no tener miedo a equivocarse y levantarse cuando caigan. Durango pasó del lugar 24 de 28 a colocarse entre los primeros diez en aprovechamiento educativo y hoy suma nuevas inversiones que generan oportunidades para las nuevas generaciones. El mensaje fue claro: que nadie les diga que no se puede.

Durango elevó el presupuesto para el campo de 225 a 550 millones de pesos y suma a ejidos y comunidades en la captación de carbono ı Foto: Especial

En el DIF Estatal, Marisol Rosso ha llevado atención hasta las comunidades más alejadas. Más de 1,400 mujeres y hombres recorren el estado para ayudar a quienes más lo necesitan. La Ruta de la Salud lleva servicios médicos a lugares de difícil acceso, mientras apoyos como sillas de ruedas significan movilidad y una atención oportuna puede significar salvar una vida.

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Villegas habló de la Presa Tunal II, que contempla una inversión de 5 mil 913 millones de pesos para garantizar agua potable a 340 mil habitantes durante 50 años ı Foto: Especial

El trabajo también ha puesto especial atención en las niñas, niños y adolescentes de Casa Hogar. Se creó Villa Esperanza, nació Casa Hogar Laguna, se renovó después de 23 años el área de maternal y lactantes y está por hacerse realidad un nuevo espacio para adolescentes. La convicción de Marisol es que el pasado de un niño jamás debe definir su futuro.

Destacó la Ruta de la Salud, con servicios médicos a comunidades alejadas ı Foto: Especial

Entre los proyectos que marcarán los próximos años está la Presa Tunal II, con una inversión de 5,913 millones de pesos para garantizar agua potable a 340 mil habitantes durante los próximos 50 años. También avanzan Agua Saludable para La Laguna y más de 300 obras de agua y drenaje en los 39 municipios. Es infraestructura para las familias, el campo y el crecimiento de Durango.

Esteban Villegas destacó cuatro años de resultados y afirmó que Durango hoy tiene mejores condiciones para mirar hacia adelante ı Foto: Especial

El estado también está generando nuevas condiciones para crecer. El presupuesto para el campo pasó de 225 a 550 millones de pesos y más de 60 ejidos y comunidades ya participan en la captación de carbono. Además, 41 empresas tienen convenios por 57,600 millones de pesos, con una expectativa de 40 mil empleos directos; 25 ya están operando y generan 14 mil empleos.

Al cerrar su mensaje, Esteban llamó a no esperar que alguien más construya el futuro. “Durango está de pie, está vivo y está unido”, dijo, y pidió reconocer lo que se ha construido para seguir avanzando juntos. Porque lo que hoy se decide será parte de la vida de nuestros hijos. Tenemos memoria para saber de dónde venimos y tenemos futuro para decidir hasta dónde queremos llegar.