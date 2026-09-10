Advierte PT voto de castigo contra el monrealato en Zacatecas en 2027

En Zacatecas hay un enorme hartazgo sobre la familia Monreal y ahora que decidieron que la excuñada y senadora Verónica Díaz Robles puede seguir con la estafeta del monrealato, el voto de rechazo de los zacatecanos sería muy fuerte, advirtió el diputado local Alfredo Femat Bañuelos.

En entrevista con La Razón, el legislador del Partido del Trabajo (PT) mencionó que, hasta el momento, en la entidad hay una alianza entre su partido, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para contender juntos en el próximo proceso electoral, en el que se renovarán la gubernatura, el Congreso y los ayuntamientos; sin embargo, aclaró que, ante el “voto de castigo hacia la dinastía Monreal”, un perfil del PT estaría mejor posicionado ante los zacatecanos.

“Le damos las gracias al gobernador David Monreal, porque si nos hubiera incorporado a su gabinete, estaríamos en un serio problema el PT, porque quedamos fuera de ese voto de castigo. La verdad es que el gobernador es de los últimos lugares en aceptación y, si tú vas a cualquier lado de Zacatecas, hay un hartazgo muy fuerte de todos los zacatecanos a la familia Monreal”, dijo.

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El Dato: EL PRÓXIMO año, además de 17 gubernaturas, se renovarán congresos locales en 31 entidades y habrá elecciones de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.

ANIMADVERSIÓN. El petista calificó la gestión de David Monreal como “de mucho choque”, ya que ha tenido enfrentamientos con campesinos, frijoleros y con los sectores educativo y de salud, lo que ha generado “que la marca Monreal esté muy desgastada”.

“Creo que el gobierno de David Monreal aceleró el desgaste del apellido bastante y la verdad es que, de forma permanente, ha estado en confrontación con los campesinos, frijoleros y diversos sectores como el de salud y educativo. Ha sido un gobierno de mucho choque y de generar mucha animadversión”, aseguró.

También aseguró que, aunque el estado registra una disminución en diversos delitos, la realidad es diferente, pues la inseguridad y la permanencia de los cárteles continúa y es latente, solamente que la gente no denuncia por miedo.

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“Cuando se decía que la inseguridad había bajado y Zacatecas era un ejemplo, la verdad es que mucha gente no denuncia y no hace público lo que le pasa de forma permanente con el cobro de piso y extorsiones, pero en los últimos meses ha vuelto el acontecer cotidiano sobre la disputa de los cárteles que se pelean la plaza”, denunció.

“Incluso ellos han hecho público el involucramiento del gobierno del estado, que a mí no me consta, no puedo decir que sea cierto, pero hay varios videos de los cárteles donde involucran al gobierno de David Monreal”, dijo.

Añadió que, ejemplo de que la violencia continúa, es ver constantemente a integrantes de los cárteles enfrentarse y tener una disputa permanente por “un territorio que es estratégico por su punto geográfico”, así como verlos transitar por las calles con total normalidad.

“Es muy normal encontrarte a los integrantes de un cártel en las diferentes zonas del estado; para la gente ya es cotidiano, pero la inseguridad y la permanencia de los cárteles es permanente”, mencionó el político petista.

El Tip: EL PETISTA es maestro en Economía y ha sido 2 veces diputado federal y 2 ocasiones, representante local.

RECHAZA REFORMA. El legislador también se expresó sobre la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de Zacatecas y aseguró que el PT no respaldó dicha enmienda “porque va en la idea de generar sobrerrepresentación en el próximo proceso”.

“El hecho de ir coaligados no nos hace paleros de ninguna iniciativa que promueva Morena y que no se discuta y estemos de acuerdo. Lo que pasó en Zacatecas fue lo mismo que trató de hacerse a nivel nacional con el plan A y B que presentó la titular del Ejecutivo, y donde el PT determinó no acompañar a Morena”, dijo.

Femat Bañuelos adelantó que su bancada ya prepara un recurso legal para declarar inconstitucional la enmienda aprobada por la mayoría de los diputados de Morena y que fue impulsada “directamente por el gobernador”.

“Te comento que vamos a meter un recurso legal para tratar de echar abajo esa reforma, que sentimos que viola totalmente los acuerdos que se han construido y que va más en la idea de generar una sobrerrepresentación en el próximo proceso electoral”, advirtió.

Recordó que la reforma tiene como objetivo que seis de las 12 diputaciones que se eligen mediante la vía de la representación proporcional ahora se elijan para los segundos mejores lugares del principio de mayoría relativa.

El diputado agregó que, luego de aprobada la enmienda, y a partir del siguiente día de que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los partidos tienen 30 días hábiles para poder presentar cualquier recurso o queja.

“Nosotros tenemos 30 días hábiles a partir de que se publicó y que el gobernador inmediatamente la publicó —cosa que pocas veces vemos—; es decir, realmente fue una propuesta del gobernador que le urge, y de hecho el PRI ya presentó un recurso y otros partidos de oposición, también”, advirtió.