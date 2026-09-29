Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años: ¿Quién es y qué crimen cometió?

Tras ser condenada en 1995, a sus 50 años de edad la mujer que está en el corredor de la muerte, Christina Gail Pike, pasará a convertirse en la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee, Estados Unidos, después de más 200 años.

Pese a que se pidió clemencia en el caso de Christa Pike por sus antecedentes llenos de trauma, abuso sexual y una enfermedad no tratada, la sentencia que recibió el 30 de marzo de 1996 continúa activa.

El gobernador de Tennesse, Bill Lee, negó el indulto a Christa Pike, pues confirmó que la sentencia del Estado continúa “después de una revisión exhaustiva del caso”, por lo que no tiene previsto intervenir en esta.

Convicted murderer Christa Pike, who is set to be executed Wednesday, will not be granted clemency from Tennessee Gov. Bill Lee. @WKRN pic.twitter.com/9sBW1V5yhW — Megan Fee (@meganfeetv) September 28, 2026

¿Quién es y qué crimen cometió Christa Pike?

En 1995, cuando Christa Gail Pike tenía 18 años de edad, admitió ser quien atrajo a a Coler Slemmer a una zona alejada del Centro Job Corps, ubicado en Knoxville, para golpearla y apuñalarla hasta provocarle la muerte.

El motivo del asesinato de la joven de entonces 19 años de edad, quien era una compañera de clase de Pike, fueron celos y venganza, pues esta sentía que Slemmer era una amenaza para su relación con Tadaryl Shipp, quien era su pareja sentimental y al igual que ella fue condenado por homicidio.

El 12 de enero de 1995, Tadaryl Shipp y Christa Pik torturaron a Coler por más de una hora y posteriormente la asesinaron; además, ambos grabaron un pentagrama en su pecho de su víctima, lo que fue calificado como un símbolo satánico, generando aún más atención en el caso.

Caso Christa Pike ı Foto: Especial

Pese a que Tadaryl Shipp admitió ser el autor material del símbolo grabado en el pecho de Slemmer, los medios replicaron una versión en la que atribuían esta acción a Pike.

Debido a que Christa Pike tenía 18 años cuando recibió la pena de muerte el 30 de marzo de 1996, esto lo convirtió en la mujer más joven de la era moderna en recibir esta sentencia.

Sobre la información relacionada con Pike, se sabe que durante su infancia vivió dentro de un entorno lleno de abusos, pues fue víctima de abuso sexual infantil, abuso sexual durante su adolescencia, e incluso intentó suicidarse a los 12 años de edad.

Caso Christa Pike ı Foto: Especial

Además, esta presenta un daño cerebral significativo derivado del consumo de alcohol que tenía su madre durante su embarazo, lo que le provocaba convulsiones y dificultades para controlar sus impulso, adicionando el estrés postraumátivo provocado por las múltiples violaciones que sufrió durante su vida.

En cuato a Tadaryl Shipp, este no recibió la misma condena que Pike ya que era menor de edad al momento de cometer el crimen, por lo que recibió una sentencia de cadena perpetua con opción a libertad condicional.

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