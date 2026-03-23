El VIDEO del actor Alan Ritchson golpeando a su vecino

El actor Alan Ritchson fue captado en un altercado físico con su vecino en Nashville, Tennesse. El momento quedó registrado en video y se hizo viral en las redes sociales, sorprendiendo a quienes lo conocen por sus papeles en proyectos como la serie Reacher.

Las imágenes de la agresión de Alan Ritchson a un vecino fueron difundidas de manera inicial por el medio estadounidense TMZ. El clip muestra gran parte de la confrontación entre el famoso y su vecino, por lo que ahora hay una investigación en curso por parte de las autoridades.

El video donde Alan Ritchson golpea a su vecino

Según los reportes iniciales, el incidente ocurrió el 22 de marzo de 2026 y fue originado por una pelea relacionada con el ruido de una motocicleta en el vecindario.

En el video, podemos notar el momento en que ambos hombres pelean y donde el actor lanza fuertes golpes contra su vecino. Los testimonios mencionan que el altercado incluyó puñetazos y patadas.

En las imágenes también se alcanza a notar la presencia de menores de edad, aunque sin ser claros sus rasgos físicos. Los niños han sido identificados como los hijos del actor, quienes observaban la pelea desde cerca.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Tras la difusión del video, las autoridades encargadas informaron que ya se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Hasta ahora, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

El vecino ha sido identificado como un hombre llamado Ronnie Taylor, que señaló que el conflicto comenzó un día antes, cuando reclamó al actor por circular en la zona residencial a alta velocidad.

Cabe mencionar que algunos reportes aseguran que Alan no fue quien comenzó el altercado, pues algunos mencionan que fue el vecino quien habría empujado al actor en varias ocasiones, provocando su caída en la motocicleta.

El video no demuestra cómo finalizó con conflicto. Se reporta que Alan Ritchson presentó hematomas, cortes y una lesión en un dedo tras el incidente. Además, el actor conocido por su trabajo en producciones de acción colabora con las autoridades mientras avanza la investigación.