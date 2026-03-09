Máquina de Guerra: De qué trata la nueva película de Alan Ritchson en Netflix

Alan Ritchson protagoniza Máquina de Guerra, la nueva película disponible en la plataforma de Netflix que desde que fue anunciado, se decía que sería un éxito para el servicio de streaming y ha cumplido, alcanzando el top de series más vistas en el sitio web.

¿De qué trata Máquina de Guerra?

Máquina de Guerra sigue la historia de un sargento sin nombre que busca convertirse en un ranger del ejército, un sueño que deseaba cumplir con su hermano (Jai Courtney). Sin embargo, las cosas se ponen más complicadas con la llegada de una invasión extraterrestre.

Esto lleva al protagonista a enfrentarse contra una criatura robótica que amenaza con acabar con él y el resto de los hombres de su equipo. La historia está llena de acción y drama al puro estilo de la película de ciencia ficción.

La sinopsis oficial de la película según Netflix dice brevemente: “Durante la etapa final de selección de la infantería ligera de élite del Ejército estadounidense, un ejercicio de entrenamiento se convierte en una lucha por la supervivencia ante una amenaza inimaginable“.

La película producida por Todd Lieberman, Alex Young y Patrick Hughes tiene una duración de 106 minutos. Sin duda, se trata de una cinta que da de qué hablar entre los fans del séptimo arte.

Aunque en un inicio se pensaba que la cinta llegara a cines por parte de Lionsgate, fue en 2024 que Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber completaron el elenco de la película, y Netflix adquirió los derechos de distribución, volviendo el filme en una producción para streaming.

Entrenaban para lo peor pero nadie esperaba esto. La película 'Máquina de guerra' llega a Netflix el 6 de marzo. pic.twitter.com/J6hs7Cm8O3 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 4, 2026

Elenco de Máquina de Guerra

El elenco de la película está conformado por el siguiente equipo de actores: