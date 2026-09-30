EU autoriza ejecución de Christa Pike: ¿Cuándo y dónde será?

Luego de pocas horas que se suspendiera temporalmente la ejecución programada para este 30 de septiembre, la Suprema Corte de Estados Unidos levantó la medida impuesta por el tribunal federal.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos emitió una solicitud de apelación para suspender de manera temporal la ejecución de Christa Pike, quien iba a ser sometida a muerte con inyección letal a las 10:00 horas este miércoles.

Esta solicitud fue emitida debido a que se consideraba que se requería más tiempo para resolver la cuestión procesal para reabrir el caso federal de hábeas corpus; sin embargo, antes de que transcurrieran 24 horas, se determinó que la ejecución sí se realizará.

Christa Pike ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde será la ejecución de Christa Pike?

Debido a que se levantó la suspensión de la ejecución sin qe se determinara una explicación, por la noche de este 30 de septiembre se procedió con la ejecución de Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend.

Luego de que se le suministraran dos jeringas de inyección letal, Christa Pike continúa con vida y respirando por la noche de este miércoles, de acuerdo con medios de Tennessee.

Poco después de las 21:00 horas, se informó que “una ambulancia y otros servicios de emergencia llegaron” a la institución, pero debido a que pidieron a los testigos y los medios retirarse del lugar, no se conoce con precisión si Christa Pike está viva o muerta.

Actualización sobre la ejecución de Christa Pike ı Foto: Captura de pantalla

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió la solicitud para anular la suspensión de la ejecución de la sentencia a muerte, por lo que “se anula la orden del 30 de septiembre de 2026 de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito, caso n.° 26-5864, que otorgaba una suspensión de la ejecución”.

La votación de la apelación tuvo un resultado de 6 a 3 en favor de suspender la ejecución, pues las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión.

Christa Pike still alive after administered drugs 👀 pic.twitter.com/2xkuaUrOmP — iCkEdMeL ☀️🔎🔥 (@iCkEdMeL) October 1, 2026

Esto debido a que consideraron que no existe un motivo para saltar el proceso ordinario para revisar la apelación, pues “antes de que sus impugnaciones legales aún pendientes contra su condena puedan ser debidamente consideradas” de acuerdo con Sonia Sotomayor.

De acuerdo con el Departamento de Correccionales de Tennessee, Christa Pike es la única mujer que se encuentra actualmente en el corredor de la muerte tras haber sido declarada culpable en 1996 por asesinato en primer grado de Collen Slemmer.

“Al momento de su encarcelamiento, era la persona más joven en el corredor de la muerte, con 21 años. El 30 de marzo de 1996, Pike ingresó al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson (anteriormente la Prisión para Mujeres de Tennessee)” precisan.

Adicionalmente, señalan que Christa Pike fue declarada culpable por intento de asesinato en primer grado en 2001 cuando se encontraba en prisión, esto debido a una agresión cometida en contra de la reclusa Patricia Jones.

Información de Christa Pike del Departamento de Correccionales de Tennessee ı Foto: Captura de pantalla

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