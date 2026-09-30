¿Por qué suspendieron la ejecución de Christa Pike en Tennessee?

A las 10:00 horas de este miércoles estaba programada la ejecución de Christa Pike, la primera mujer en ser ejecutada después de más de 200 años en Tennesse, Estados Unidos; sin embargo, fue suspendida.

Cuando tenía 18 años de edad, Christa Pike recibió una sentencia a muerte en 1996 por haber asesinado y torturado a una compañera de escuela, lo que la convirtió en la mujer más joven en el corredor de la muerte desde que se reestableció la condena capital.

Pese a que este 30 de septiembre se llevaría a cabo la ejecución de Christa Pike en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee, se suspendió tan solo unas horas antes.

Christa Pike is scheduled to be executed in Tennessee tomorrow September 30.



She has spent roughly 30 years on death row for the 1995 murder of 19-year-old Colleen Slemmer. Christa what is 18 when she did this. pic.twitter.com/8CrZ4hlq3E — Elmo Claudius Neron's Legion X (@RogerM1n) September 29, 2026

¿Por qué suspendieron la ejecución de Christa Pike?

Menos de dos horas antes de ser ejecutada la sentencia de muerte, un tribunal federal de apelación suspendió la orden, por lo que ahora el caso seguirá bajo una lucha para determinar la situación de la sentenciada.

Por la mañana de este miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos emitió una orden de apelación, por lo que la ejecución de Pike se suspendió hasta que se de una nueva orden por parte del tribunal.

Esto se debe a que presentaron como parte de los argumentos la infancia de Christa Pike, la cual estuvo llena de violencia, negligencia y agresiones sexuales desde muy temprana edad, por lo que se determinó que se requiere de más tiempo.

La suspensión de la ejecución de Christa Pike de este 30 de septiembre no representa una suspensión a la sentencia a muerte con inyección letal, sino que es una decisión tomada debido a que los jueces indicaron que requieren más tiempo para resolver la cuestión procesal.

El pasado 29 de septiembre el gobernador de Tennesse, Bill Lee, había negado el indulto a Christa Pike, pues este dijo que luego de haber hecho una revisión exhaustiva del caso, no tenía previsto intervenir en la sentencia.

Christa Pike in her own words. Any sympathy today should be for the victim’s family who have endured over 30 years of torment, waiting for this day to come. pic.twitter.com/8p76utppbb — Andrew McBride (@andrewmcb) September 30, 2026

¿Por qué Christa Pike recibió sentencia a muerte?

En 1995 Christa Pike, su entonces novio Tadaryl Shipp, y una persona más, apuñalaron y torturaron a Coler Slemmer en una zona boscosa cercana al Centro Job Corps, en la ciudad de Knoxville.

El cuerpo de la víctima mortal de los adolescentes presentó un pentagrama en el torso, lo que llamó la atención de los medios al caso debido al pánico satánico que se vivió en la década de los 80 y los 90.

Christa Gail Pike es la mujer del video.



Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.).



Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo:



• Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.